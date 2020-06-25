У Нептуна есть брат-близнец: что о нем известно

Астрономы из Монреальского университета в Канаде обнаружили новорожденную планету, которая похожа по своим показателям на Нептун. Это первое известное тело такого рода, которое находится недалеко от Земли.

Найденный брат-близнец Нептуна вращается вокруг относительно небольшой звезды, она примерно в два раза меньше Солнца. Такие светила очень активны из-за мощных магнитных полей. Это может объяснять то, почему на открытие планеты в ее окрестностях ушло почти 15 лет.

Первые фотографии красного карлика ученые получили еще в 2003 году. Объект находится от нас на расстоянии 32 световых лет. Однако звезда относительно молодая, поэтому она имеет большое число вспышек и пятен на поверхности. Это не позволяло астрономам искать следы планет в ее окрестностях, используя традиционную транзитную методику их поиска.

Поэтому за красным карликом наблюдали при помощи инфракрасных телескопов, отслеживая не периодические снижения в яркости звезды, а то, как менялась структура ее спектра. Присутствие планет в окрестностях звезды можно определить по характерным сдвигам в положении спектральных линий, связанных с тем, что гравитационные взаимодействия между светилом и его спутниками приводят к небольшим, но заметным изменениям в положении звезды в пространстве.

После нескольких лет наблюдений ученые обнаружили намеки на существование планеты поблизости звезды. Найденное тело относится к типу горячих нептунов — это миры, похожие по своим размерам и свойствам на Нептун, но отличающиеся тем, что они вращаются значительно ближе к их звездам.

Открытая планета совершает один оборот вокруг красного карлика всего за девять неполных дней, а ее масса примерно в 50 раз больше земной.

Открытие, по словам группы ученых, очень важно, так как ранее астрономы никогда не находили новорожденные планеты в окрестностях близлежащих к нам звезд. Это позволит в будущем проверить теории, описывающие процесс формирования газовых гигантов и землеподобных планет.