Илон Маск показал новые снимки Starship

Фотографию баков космического корабля Starship Илон Маск выложил в своем аккаунте в Twitter. Также глава SpaceX заявил, что в сентябре можно ожидать новостей относительно программы разработки космического аппарата.

Глава SpaceX поделился снимком двух баков перспективного космического корабля Starship. Вскоре мир должен увидеть полноценный прототипа аппарата.

Величина баков дает хорошее представление о размерах самого корабля.

Стоит сказать, что Starship должен стать крупнейшим космическим кораблем из когда-либо существовавших: вместе с многоразовой первой ступенью Super Heavy комплекс будет иметь длину в 120 метров. На низкую опорную орбиту он сможет выводить грузы массой примерно 100 тонн.

Two Starship tanks in the midbay pic.twitter.com/QJ2V882WOC — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2020

Разработка Starship в последнее время столкнулась с рядом трудностей. Напомним, в мае, во время тестов, взорвался демонстратор технологий аппарата — SN4. А в апреле, при проведении криотестов, произошло разрушение демонстратора SN3.

Главу SpaceX подобные трудности не пугают: он постоянно предлагает все новые технические решения для Starship. Так, в июне Илон Маск поделился планами относительно строительства плавучих космодромов для перспективного комплекса.