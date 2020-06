Илон Маск показал новые снимки Starship

Глава SpaceX поделился снимком двух баков перспективного космического корабля Starship. Вскоре мир должен увидеть полноценный прототипа аппарата.

Величина баков дает хорошее представление о размерах самого корабля.

Стоит сказать, что Starship должен стать крупнейшим космическим кораблем из когда-либо существовавших: вместе с многоразовой первой ступенью Super Heavy комплекс будет иметь длину в 120 метров. На низкую опорную орбиту он сможет выводить грузы массой примерно 100 тонн.

Two Starship tanks in the midbay pic.twitter.com/QJ2V882WOC

— Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2020