Илон Маск показал новые снимки Starship

Глава SpaceX поделился снимком двух баков перспективного космического корабля Starship. Вскоре мир должен увидеть полноценный прототипа аппарата.
Величина баков дает хорошее представление о размерах самого корабля.
Стоит сказать, что Starship должен стать крупнейшим космическим кораблем из когда-либо существовавших: вместе с многоразовой первой ступенью Super Heavy комплекс будет иметь длину в 120 метров. На низкую опорную орбиту он сможет выводить грузы массой примерно 100 тонн.
Two Starship tanks in the midbay pic.twitter.com/QJ2V882WOC
— Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2020
Разработка Starship в последнее время столкнулась с рядом трудностей. Напомним, в мае, во время тестов, взорвался демонстратор технологий аппарата — SN4. А в апреле, при проведении криотестов, произошло разрушение демонстратора SN3.
Главу SpaceX подобные трудности не пугают: он постоянно предлагает все новые технические решения для Starship. Так, в июне Илон Маск поделился планами относительно строительства плавучих космодромов для перспективного комплекса.