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Пятница, 26.06.2020
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NASA, ESA и JAXA построили платформу глобального мониторинга влияния Covid-19 в мире (Фото, Видео)
NASA начала мониторить влияние Covid-19 в мире (Фото, Видео)

NASA, ESA и JAXA построили платформу глобального мониторинга влияния Covid-19 в мире (Фото, Видео)

NASA, ESA и JAXA построили платформу глобального мониторинга влияния Covid-19 в мире (Фото, Видео)
17:56 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов (NASA), Европейское космическое агентство (ESA) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустили сайт "Приборная панель Земли для наблюдения за Covid-19" (Covid-19 Earth Observation Dashboard), рассказывается в пресс-релизе на сайте NASA.

Особенность платформы в том, что она объединила "коллективный массив" данных, собранных при помощи 17 спутников этих космических агентств, и позволяет посредством аналитических инструментов отслеживать то, как пандемия коронавируса повлияла на ту или иную страну, - "одним касанием пальца". Таким образом, теперь мы можем посмотреть, как карантинные меры некоторых государств отразились, в частности, на качестве воды, уровне загрязнения воздуха, климате, пропускной способности аэропортов и… урожае белой спаржи.

"Когда мы начали замечать из космоса, что меняющиеся модели человеческой деятельности, вызванные пандемией, оказывают видимое воздействие на планету, мы знали: объединив ресурсы, можно создать новый мощный аналитический инструмент, который поможет справиться с этой быстроменяющейся ситуацией", - отметил первый помощник руководителя Дирекции научных миссий NASA Томас Зурбухен.

По состоянию на 26 июня платформа предоставляет информацию по США, Японии, Китаю, Бангладеш, государствам Евросоюза (Германии, Бельгии, Испании и так далее), Сингапуру и Индии. В перспективе планируется подгрузка новых стран и городов, а данные, которые также расширят, будут покрывать 30 экологических, 17 экономических показателей и три сельскохозяйственных индекса.

Платформа "Приборная панель Земли для наблюдения за COVID-19" (COVID-19 Earth Observation Dashboard)

График, отражающий изменения качества воздуха в Риме за два года

Кроме того, онлайн-платформа показывает признаки "возвращения к нормальной жизни" в некоторых регионах мира. Возьмем, к примеру, диоксид азота - желто-бурый газ с едким запахом, блокирующим дыхательные пути, он же служит индикатором загрязнения воздуха из-за автомобилей и промышленности.

По словам директора ESA по наблюдениям за Землей Йозефа Ашбахера, в нескольких странах Европы уровни диоксида азота упали на 50 процентов в апреле, немедленно отреагировав на локдауны. Собственно, изменения качества воздуха стали одними из первых заметных последствий пандемии и наблюдались в разное время в Соединенных Штатах и Китае, да и вообще по всему миру.

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Однако теперь уровни загрязненности воздуха начали демонстрировать рост: страны стали снимать ограничения, автомобили вновь появились на дорогах, образовались пробки, а промышленность возобновила работу. При этом уровни загрязнения в Южной Америки снижаются, как и в Китае, говорит ученый NASA Кен Джакс. По его мнению, это связано с повторными вспышками Covid-19 там.

Как подчеркивали ученые, то, что происходит сейчас с биосферой Земли, - абсолютно новое явление в истории планеты, требующее детального изучения: по их словам, пандемия стала причиной антропаузы. А о том, какой опыт человечеству принесли эпидемии, можно почитать здесь.

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Все по теме:

НАСА, ESA, Коронавирус, JAXA, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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