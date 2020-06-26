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Карантин и Tesla: сотрудникам, которые отказались выходить на работу, грозит увольнение

Карантин и Tesla: сотрудникам, которые отказались выходить на работу, грозит увольнение
17:40 Сегодня Телеграф nv.ua
Некоторые сотрудники компании Tesla заявили о получении письма от руководства с предупреждением о сокращении из-за того, что они не вышли на работу во время карантина.

Одной из самых известных корпораций, которая прославилась неблагоприятными условиями труда для своих сотрудников является Amazon.

Теперь ее место может занять калифорнийский производитель электрокаров Tesla: на днях несколько сотрудников компании Илона Маска заявили о том, что их предупредили об увольнении из-за прогулов работы во время карантина.

Самое интересное в этой ситуации то, что во время ослабления карантина в США в начале мая 2020-го глава Tesla Илон Маск заявил: "Если вы чувствуете себя некомфортно, возвращаясь на работу в это время, пожалуйста, не нужно обязывать себя делать это".

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Сотрудники Tesla Карлос Габриэль и Джессика Наро рассказали, что с ними связались представители отдела кадров компании и предложили вернуться на работу.

Джессика Наро отказала по причине того, что она может навредить своему шестилетнему сына, у которого есть проблемы со здоровьем. А Карлос Габриэль прекратил разговор после того, как представители Tesla запретили ему записать их беседу. Габриэль полагает, что он больше не будет получать зарплату.

В прошлом месяце руководство Tesla приняло решение открыть свой завод Фримонте, Калифорния, вопреки запрету властей округа Аламида.

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Издание The Washington Post сообщает, что сразу несколько сотрудников Tesla на правах анонимности рассказали, как на производстве пренебрегают правилами социального дистанцирования, ношения масок и санитарной обработки оборудования.

За день до того уведомления об увольнении, Карлос Габриэль выступил с одиночным пикетом возле завода во Фримонте. На его плакате было написано "Tesla не заботится о человеческой жизни". Габриэль уверен, что его уволили из-за этого.

Но в Tesla публично ответили, что сотрудник не отвечал на электронные письма и голосовые сообщения, и не предупредил руководство о том, когда вернется на работу.

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Как уже писал НВ, на днях в сети опубликовали утечку якобы с письмом Илона Маска к своим сотрудникам. В этому письме говорит о мобилизации производства, поскольку из-за пандемии он был вынужден приостановить работу заводов.

"По многим причинам большая часть производства Tesla по всему миру упакована в последнюю неделю квартала. Для нас очень важно приложить все усилия до конца 30 июня, чтобы обеспечить хороший результат. Я бы не говорил об этом, если бы это не было важно", — указанно в письме, которое оказалось в сети.

В апреле многие критиковали Маска за его позицию против карантина. Глава Tesla даже назвал "фашистскими" требования властей о нахождении людей дома, и призывал "освободить Америку".

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Все по теме:

Вирус, Карантин, Tesla, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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