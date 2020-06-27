Дальновидный шаг в освоении космоса: нейросеть сама будет выбирать, что рассказывать о поисках жизни во вселенной

НАСА приблизилось к тому, чтобы позволить удаленным бортовым компьютерам самостоятельно вести поиск жизни на других планетах. Ученые объявили о первых результатах новых интеллектуальных систем, которые будут установлены в космических зондах на конференции Гольдшмидта.

Представляя работу на конференции по геохимии Гольдшмидта, ведущий исследователь Виктория Да Поян назвала эту разработку «дальновидным шагом в освоении космоса». Со временем ученые уходят от идеи, что люди участвуют во всех процессах изучения космоса. Теперь компьютеры оснащены интеллектуальными системами и обучены принимать некоторые решения. А также способны передавать в приоритетном порядке наиболее интересную или критичную по времени информацию.

Эрик Лайнс, ведущий разработчик программного обеспечения в Лаборатории планетных сред в Центре космических полетов им. Годдарда (GSFC), подчеркнул необходимость использования интеллектуальных инструментов для исследования планет. На сегодняшний день отправка данных на Землю требует больших затрат времени и средств, поэтому исследователи не могут проводить столько экспериментов или анализировать столько образцов, сколько они хотят. Используя ИИ для первоначального анализа данных после их сбора, но до их отправки обратно на Землю, НАСА может оптимизировать процесс получения данных. Это значительно повысит научную ценность космических миссий.

До полного внедрения в исследования края Солнечной системы, системы дебютируют в миссии ExoMars 2022/23.

Виктория Да Поян и Эрик Лайнс (оба в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА) обучили системы искусственного интеллекта анализировать сотни образцов горных пород и тысячи экспериментальных образцов с помощью анализатора органических молекул Марса (MOMA), инструмента, который приземлится на Марсе в рамках миссии ExoMars Rosalind Franklin Rover в 2023 году.

MOMA — это современный прибор на основе масс-спектрометра, способный анализировать и идентифицировать органические молекулы. Он будет искать прошлую или настоящую жизнь на марсианской поверхности и в недрах планеты путем анализа образцов горных пород. Система, которая будет отправлена на Марс, будет по-прежнему передавать большую часть данных обратно на Землю, но более поздним системам для работы у дальних границ Солнечной системы будет предоставлена автономия для решения, какую информацию вернуть на Землю.

Первые результаты показывают, что когда алгоритм нейронной сети системы обрабатывает спектр от неизвестного соединения, его можно классифицировать с точностью до 94% и сопоставить с ранее просмотренными образцами с точностью 87%. Это будет доработано до включения в миссию 2023 года.