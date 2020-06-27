Для "космического туризма": завершен второй тестовый полет корабля VSS Unity

Аппарат VSS Unity компании Virgin Galactic смог с первого раза пройти очередные испытания - на этот раз инженеры проверяли взлет и посадку.

Virgin Galactic завершила второй испытательный полет своего космического корабля SpaceShipTwo Unity. Во время испытания инженеры компании и независимые эксперты проверили, как аппарат справляется со снижением и последующей посадкой на землю.

Для этого устройство подняли на высоту 15 км с помощью специального самолета-носителя White Knight Two. Потом космический корабль отправился в свободный полет на скорости около 1000 км/ч. Пилоты VSS Unity выполнили несколько маневров и успешно опустили аппарат на космопорт "Америка".

Если последующие испытания пройдут хорошо, космический корабль VSS Unity будет осуществлять туристические путешествия по космосу. В один такой полет могут отправиться до 6 пассажиров, приблизительная стоимость полета составит 250 тыс. долларов.

В Virgin Galactic отметили, что они хотят "как можно скорее приступить к туристическим суборбитальным полетам, которые выведут пассажиров на край космоса".