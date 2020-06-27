Лишнего веса опасен: особенно для женщин

Ученые из Университетского колледжа Лондона заявили, что ожирение значительно увеличивает риск развития деменции.

Согласно результатам их исследования, даже если человек, у которого было ожирение, сбросил лишний вес, повышенная вероятность развития деменции остается в течение 15 лет после этого.

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья более 6,5 тыс. пациентов в Англии в возрасте старше 50 лет. Затем ученые рассчитали индекс массы тела (ИМТ) всех респондентов.

Чтобы определить ИМТ, нужно поделить вес человека в килограммах на квадрат его роста в метрах. К примеру, если ваш рост — 1,8 м, а вес — 80 кг, показатель ИМТ у вас будет 24,6 (80: (1,8*1,8)).

По рекомендациям ВОЗ, нормой является ИМТ от 18,5 до 25. Все, что ниже ИМТ 18,5, считается дефицитом массы тела, а ИМТ от 25 до 30 говорит об избыточном весе. Ожирением разной степени считается ИМТ от 30 до 40 и более.

В своей новой работе ученые из Англии пишут, что у людей с ИМТ выше 30 риск развития деменции является на 31% выше, чем у людей с ИМТ в диапазоне 18,5−24,9.

В особенности это касалось женщин, — у них такой риск увеличен на 39% для пациенток с высоким ИМТ. Причем этот показатель не зависел от возраста респондентов, их образования, семейного положения, курения, генетики и наличия болезней вроде диабета и гипертонии.

"ИМТ и состояние окружности талии должны контролироваться во избежание нарушения обмена веществ. Следовательно, снижение веса до оптимального уровня рекомендуется путем принятия здоровых и сбалансированных режимов питания, таких как средиземноморская диета, соответствующие физические упражнения и снижение потребления алкоголя на протяжении всей взрослой жизни", — говорит автор исследования доктор Дорина Кадар.