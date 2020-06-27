"Это замкнутый цикл": геологи обнаружили внутри Земли гигантские горы

В образцах пород мантии из срединно-океанических хребтов оказалось неожиданно много фрагментов материи, которая составляла первичную кору Земли. Это говорит о том, что круговорот пород коры Земли начался с первых мгновений существования планеты. Описание исследования опубликовал научный журнал Science Advances.

"Мы показали, что часть фрагментов древней океанической коры возвращается назад на свою "родину", в окрестности срединно-океанических хребтов. Она движется через мантию подобно тому, как лосось возвращается на нерестилище. Мы выяснили, что это замкнутый цикл, который очень неравномерно распределяет древнюю материю вдоль этих подводных гор", - рассказал один из авторов работы, профессор Университета штата Флорида (США) Мунир Хумаюн.

Недра Земли состоят из нескольких слоев - твердой земной коры, полужидкой мантии и расплавленного металлического ядра. Кора разделена на несколько огромных фрагментов - тектонических плит, которые медленно "плавают" по поверхности мантии и сталкиваются друг с другом. Из-за этих столкновений появляются и исчезают континенты, горные гряды и другие крупные неровности рельефа.

В последние годы ученые начали активно спорить о том, когда эти плиты начали двигаться и когда на Земле появились первые континенты.

За последние годы геологи нашли множество теоретических и практических свидетельств в пользу того, что это могло произойти как практически сразу после формирования планеты, так и примерно 3,2 млрд лет назад.