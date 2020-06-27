Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"В беспрецедентных масштабах и в беспрецедентно сжатые сроки": Глава ВОЗ рассказал, что нужно для борьбы с COVID-19
"В беспрецедентных масштабах и в беспрецедентно сжатые сроки": Глава ВОЗ рассказал, что нужно для борьбы с COVID-19
Повышение "минималки": Зеленский дал задание Кабмину
Повышение "минималки": Зеленский дал задание Кабмину
УПЛ: "Карпаты" и "Львов" разошлись ничьей
УПЛ: "Карпаты" и "Львов" разошлись ничьей
Какая самая уязвимая к COVID-19 группа крови: результаты последних исследований
Какая самая уязвимая к COVID-19 группа крови: результаты исследований

"Это замкнутый цикл": геологи обнаружили внутри Земли гигантские горы

"Это замкнутый цикл": геологи обнаружили внутри Земли гигантские горы
Обновлено 19:35 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
В образцах пород мантии из срединно-океанических хребтов оказалось неожиданно много фрагментов материи, которая составляла первичную кору Земли. Это говорит о том, что круговорот пород коры Земли начался с первых мгновений существования планеты. Описание исследования опубликовал научный журнал Science Advances.

"Мы показали, что часть фрагментов древней океанической коры возвращается назад на свою "родину", в окрестности срединно-океанических хребтов. Она движется через мантию подобно тому, как лосось возвращается на нерестилище. Мы выяснили, что это замкнутый цикл, который очень неравномерно распределяет древнюю материю вдоль этих подводных гор", - рассказал один из авторов работы, профессор Университета штата Флорида (США) Мунир Хумаюн.

Недра Земли состоят из нескольких слоев - твердой земной коры, полужидкой мантии и расплавленного металлического ядра. Кора разделена на несколько огромных фрагментов - тектонических плит, которые медленно "плавают" по поверхности мантии и сталкиваются друг с другом. Из-за этих столкновений появляются и исчезают континенты, горные гряды и другие крупные неровности рельефа.

В последние годы ученые начали активно спорить о том, когда эти плиты начали двигаться и когда на Земле появились первые континенты.

Геологи: Индо-Австралийская плита раскалывается надвое

За последние годы геологи нашли множество теоретических и практических свидетельств в пользу того, что это могло произойти как практически сразу после формирования планеты, так и примерно 3,2 млрд лет назад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Земля, Геология.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе
02 Холестерину бой: продукт, который снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний
03 Холли Берри поразила потрясающей фигурой: и не скажешь, что актрисе 53
04 Астронавты NASA вышли в открытый космос "на прогулку" (Фото, Видео)
05 Полезные продукты, которые надолго дают чувство сытости
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: погиб украинский защитник, еще один ранен
День в ООС: погиб украинский защитник, еще один ранен
&quot;Пылевое облако Годзилла&quot; накрыло Пуэрто-Рико: США на очереди
"Пылевое облако Годзилла" накрыло Пуэрто-Рико: США на очереди
Премьер: С начала июня происходит стабилизация на рынке труда
Премьер: С начала июня происходит стабилизация на рынке труда
&quot;Она не актриса вообще&quot;: Игорь Ласточкин рассказал о своей &quot;непубличной&quot; жене
"Она не актриса вообще": Игорь Ласточкин рассказал о своей "непубличной" жене
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь