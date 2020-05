Геологи: Индо-Австралийская плита раскалывается надвое

К такому выводу пришла группа ученых из Сингапура, Франции и Индонезии, изучив тектоническую активность в этом регионе, и в частности, в расположенной в восточной части Индийского океана Западно-Австралийской котловине, известной также как котловина Уортона.

Распад идет очень быстро, но только по геологическим меркам. Части плиты расходятся примерно на 1,7 миллиметра в год и уже через один миллион лет расстояние между ними увеличится на 1,7 километра, а полностью процесс разделения плиты завершится только через десятки миллионов лет.

С точки зрения человека, даже специалиста, это очень малозаметный процесс, тем более, что проходит он глубоко под водой. И ученые смогли выявить его, только обратив внимание на два сильных землетрясения, произошедших в апреле 2012 года в нетипичном районе - в середине Индо-Австралийской плиты, в океане вблизи Индонезии. Эти землетрясения, а также некоторые другие признаки подтвердили, что в районе котловины Уортона происходит распад плиты.

