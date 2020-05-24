Геологи: Индо-Австралийская плита раскалывается надвое

Новости науки:Гигантская тектоническая плита, расположенная под Индийским океаном, медленно раскалывается надвое.

К такому выводу пришла группа ученых из Сингапура, Франции и Индонезии, изучив тектоническую активность в этом регионе, и в частности, в расположенной в восточной части Индийского океана Западно-Австралийской котловине, известной также как котловина Уортона.

Распад идет очень быстро, но только по геологическим меркам. Части плиты расходятся примерно на 1,7 миллиметра в год и уже через один миллион лет расстояние между ними увеличится на 1,7 километра, а полностью процесс разделения плиты завершится только через десятки миллионов лет.

С точки зрения человека, даже специалиста, это очень малозаметный процесс, тем более, что проходит он глубоко под водой. И ученые смогли выявить его, только обратив внимание на два сильных землетрясения, произошедших в апреле 2012 года в нетипичном районе - в середине Индо-Австралийской плиты, в океане вблизи Индонезии. Эти землетрясения, а также некоторые другие признаки подтвердили, что в районе котловины Уортона происходит распад плиты.

Is There a Nascent Plate Boundary in the Northern Indian Ocean? (2020)https://t.co/sENL8hAx9a pic.twitter.com/pbtnT87yIG — Abel SeismSánchez (@EQuake_Analysis) May 23, 2020

В районе разлома геологи обнаружили цепь из 62 двух впадин протяженностью в общей сложности около 350 километров, и некоторые из них имеют достаточно внушительны размер - до трех километров в ширину и восьми в длину. По словам ученых, эти впадины начали формироваться более двух миллионов лет назад и располагаются вдоль линии, где находились эпицентры землетрясений 2012 года. Но из-за того, что процесс распада плиты идет очень медленно, в ближайшие 20 тысяч лет в этом районе вряд ли можно ожидать сильной сейсмической активности.

Сделанное открытие не было полностью неожиданным. По словам авторов исследования, Индо-Австралийская плита похожа на пазл - она состоит из трех частей, которые сцеплены между собой и двигаются вместе в одном направлении.