С монетами во рту: в Польше обнаружили массовое захоронения детей XVI-XVII веков (Фото, Видео)

Польские археологи исследовали массовое захоронение, которое датируется XVI-XVII веком, и сделали неожиданное открытие. Большинство останков принадлежало детям, которые были похоронены с монетами во рту.

Несколько человеческих останков обнаружили в прошлом году рабочие во время строительства дороги. Тогда ученые предположили, что на этом месте было кладбище. Спустя время гипотеза подтвердилась - исследователи нашли 115 тел.

Примерно 70-80% тел принадлежали детям, некоторые из которых были захоронены с монетами во рту. Ученые отмечают, что этот обычай проистекает из дохристианской традиции Обол Харона и связан с древними греками и римлянами.

Согласно легендам, Харону, который перевозил души через реку, отделявшую мир живых от мира мертвых, необходимо было дать плату. Этот обычай был принят и христианами по всей Европе и соблюдался даже в течение ХХ века.

Большая часть монет, найденных во рту детей, датируется правлением Сигизмунда III Вазы, который был монархом Польши между 1587 и 1632 годами.

Также были обнаружены монеты времен правления Иоанна II Казимира Васы, который был королем Польши и Великим Князем Литовским с 1648 до 1668 года.

"Мы знаем из источников, что во время визита епископов Кракова в 1604 году в эти места, тут уже была большая приходская церковь с садом, домом священника, школой и кладбищем", - заявила одна из исследователей Катажина Олешек. Исследователи думают, что им удалось обнаружить часть этого кладбища, предназначенного для детей.