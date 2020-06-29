Скачать
Понедельник, 29.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав: По количеству больных на COVID-19 лидируют три области
Минздрав: По количеству больных на COVID-19 лидируют три области
ООС: Под Крымским ранены двое военных ВСУ
ООС: Под Крымским ранены двое военных ВСУ
Лунин прервал сухую серию: видео гола
Лунин прервал сухую серию: видео гола
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 июня

Запуск марсохода Perseverance перенесли на два дня

Запуск марсохода Perseverance перенесли на два дня
Обновлено 12:26 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com
Задачей аппарата станет поиск следов микробной жизни, изучение геологии и климата планеты, а также сбор проб для последующей отправки на Землю. Для этого марсоход оснастили многофункциональным буром, для которого могут использоваться девять различных насадок.

Дата старта миссии "Марс-2020" передвинута с 20 на 22 июля 2020 года. Это связано с тем, что возникли проблемы во время установки марсохода Perseverance под обтекатель ракеты-носителя Atlas V 541. Как сообщается на сайте NASA, возникла нештатная ситуация с чистотой в помещениях, где идут работы, и "потребовалось дополнительное время для решения проблем с контаминацией".

Пуск ракеты состоится на базе ВВС США, расположенной на мысе Канаверал. Если в процессе подготовки миссии не возникнет дополнительных проблем, то марсоход должен оказаться на поверхности Красной планеты уже в феврале следующего года. Место высадки Perseverance — кратер Езеро в квадранте Большой Сирт.

Также в рамках миссии на соседнюю планету отправят беспилотный аппарат Mars Helicopter. Его функции — проведение разведки и изучение труднодоступных мест Марса. Дрон оснащен солнечными батареями для обеспечения энергией и цветной камерой для записи марсианских пейзажей.

Стоит также упомянуть о символической составляющей миссии, которая связана с бушующим на нашей планете коронавирусом. Perseverance оставит на марсианской поверхности небольшую табличку в честь медиков, которые борются с пандемией. На алюминиевой пластине размером восемь на 13 сантиметров изображена Земля, поддерживаемая посохом Асклепия — известным медицинским символом. Вокруг планеты отрисована траектория космического корабля.

Метеоритные дожди в 2020 году: когда стоит ожидать в июне

Сейчас на Марсе находится аппарат Curiosity, который проводит исследования уже почти восемь лет — с августа 2012 года. До него Красную планету c 2004 года изучали марсоходы Spirit и Opportunity: первый из них проработал шесть полных земных лет, а второй установил рекорд по длительности работы на Марсе — более 14 лет.

Ранее мы писали о том, что бур аппарата InSight после нескольких безуспешных попыток удалось полностью погрузить в марсианский грунт, а марсоход Curiosity сделал панораму поверхности Марса в сверхвысоком разрешении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Наука, Марсоход, Perseverance.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семейный отдых: Ирина Федишин засветила грудь в объятиях мужа (Фото)
02 Поделка своими руками: самые оригинальные идеи (Фото)
03 Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)
04 Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
05 Массовая драка во Львове: полиция устанавливает причины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грозовые дожди и +34°: Чем &quot;удивит&quot; погода в начале недели
Грозовые дожди и +34°: Чем "удивит" погода в начале недели
ГСЧС: В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину"
Ариана Гранде отметила 27-летие в стиле хоррора Ари Астера
Ариана Гранде отметила 27-летие в стиле хоррора Ари Астера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь