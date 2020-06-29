Запуск марсохода Perseverance перенесли на два дня

Задачей аппарата станет поиск следов микробной жизни, изучение геологии и климата планеты, а также сбор проб для последующей отправки на Землю. Для этого марсоход оснастили многофункциональным буром, для которого могут использоваться девять различных насадок.

Дата старта миссии "Марс-2020" передвинута с 20 на 22 июля 2020 года. Это связано с тем, что возникли проблемы во время установки марсохода Perseverance под обтекатель ракеты-носителя Atlas V 541. Как сообщается на сайте NASA, возникла нештатная ситуация с чистотой в помещениях, где идут работы, и "потребовалось дополнительное время для решения проблем с контаминацией".

Пуск ракеты состоится на базе ВВС США, расположенной на мысе Канаверал. Если в процессе подготовки миссии не возникнет дополнительных проблем, то марсоход должен оказаться на поверхности Красной планеты уже в феврале следующего года. Место высадки Perseverance — кратер Езеро в квадранте Большой Сирт.

Также в рамках миссии на соседнюю планету отправят беспилотный аппарат Mars Helicopter. Его функции — проведение разведки и изучение труднодоступных мест Марса. Дрон оснащен солнечными батареями для обеспечения энергией и цветной камерой для записи марсианских пейзажей.

Стоит также упомянуть о символической составляющей миссии, которая связана с бушующим на нашей планете коронавирусом. Perseverance оставит на марсианской поверхности небольшую табличку в честь медиков, которые борются с пандемией. На алюминиевой пластине размером восемь на 13 сантиметров изображена Земля, поддерживаемая посохом Асклепия — известным медицинским символом. Вокруг планеты отрисована траектория космического корабля.

Сейчас на Марсе находится аппарат Curiosity, который проводит исследования уже почти восемь лет — с августа 2012 года. До него Красную планету c 2004 года изучали марсоходы Spirit и Opportunity: первый из них проработал шесть полных земных лет, а второй установил рекорд по длительности работы на Марсе — более 14 лет.

Ранее мы писали о том, что бур аппарата InSight после нескольких безуспешных попыток удалось полностью погрузить в марсианский грунт, а марсоход Curiosity сделал панораму поверхности Марса в сверхвысоком разрешении.