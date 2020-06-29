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Разработан гидрогель, который обладает такими же свойства, как человеческий хрящ (Фото)

Разработан гидрогель, который обладает такими же свойства, как человеческий хрящ (Фото)
19:27 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Находясь между костями, хрящи выдерживают вес и смягчают ударную нагрузку на суставы. Но сделать искусственные хрящи в лаборатории очень сложно. Ученые из Университета Дьюка создали экспериментальный гель, который соответствует долговечности и прочности настоящего хряща.

Хрящ - соединительная ткань, достаточно прочная, чтобы выдерживать вес человека и трение от каждого шага, но при этом мягкая, эластичная и облегчает урон от ударов. К сожалению, хрящ может изнашиваться со временем или порваться от травм и очень плохо восстанавливается. До сих пор похожий на него материал было трудно воспроизвести в лабораторных условиях: любые альтернативы не справлялись с нагрузкой.

Для замены хрящей с 1970-х используют гидрогель - он достаточно скользкий, хорошо приживается и не наносит вреда соседним клеткам. Но для несущих суставов, как колено, он слишком слабый, поэтому, если у человека начинаются проблемы с коленом, его приходится менять целиком. Ученые из Университета Дьюка считают, что, наконец, разработали гидрогель, который может сравниться по свойствам с хрящевой тканью. Исследование опубликовано в журнале Advanced Functional Materials.

Гель состоит из трех полимерных сетей: одна сплетена из эластичных нитей; вторая - из более жестких, с отрицательными зарядами по всей длине, третья - из целлюлозных волокон. "Только это сочетание всех трех компонентов - одновременно гибкое, жесткое и, следовательно, сильное", - говорит Фейхен Янг, соавтор исследования. Когда материал растягивается, целлюлозные волокна сопротивляются и спасают его от разрывов. Когда сжимается, отрицательные заряды вдоль жестких полимерных цепей отталкиваются друг от друга и прилипают к воде, помогая ей вернуться к своей первоначальной форме.

Монетный образец нового гидрогеля может выдержать вес 100-фунтовой (45-килограммовой) гири, не разрываясь и не теряя своей формы

"Мы решили сделать первый гидрогель, который обладает механическими свойствами хряща", - сказал Бен Уайли, профессор химии. Команда показала возможности нового материала. Всего один диск объемом в четверть литра удержал 45-килограммовую гирю, не теряя при этом формы, а с растяжениями (растянули его около 100 000 раз) он справляется так же хорошо, как пористый титан, который используют для изготовления костных имплантатов. Наконец, чтобы проверить износостойкость, его терли около миллиона раз: оказалось, материал выдерживает трение как натуральный хрящ - и в четыре раза лучше современных синтетических.

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Разработка может помочь людям, у которых есть проблемы с коленным суставом и которые не хотят по каким-либо причинам соглашаться на его замену (это сложная операция, требующая длительного восстановления, а очереди на нее можно ждать годами). Руководители исследования Бен Уайли и Кен Галл считают, что однажды они предложат альтернативу 600 тысячам операций, выполняемых в США каждый год. Клиническое использование нового гидрогеля начнется в лучшем случае через несколько лет, до этого придется пройти тесты на его безопасность. Тем временем химики планируют создать имплантат, который можно будет протестировать на овцах.

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Гель, Материал, Гидрогель, Хрящ.

Автор:

Телеграф
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