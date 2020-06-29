Яркость кометы NEOWISE увеличилась почти в три раза (Видео)

На этой неделе коронографы SOHO наблюдают, как комета NEOWISE (C/2020 F3) приближается к Солнцу. Всего за два дня яркость кометы увеличилась почти в три раза.

Астрономами не было замечено явных признаков распада ядра. Комета демонстрировала два пылевых хвоста, один из которых был, вероятно, "веерообразным".

До прохождения кометой своего перигелия на расстоянии 0,3 а. е. от Солнца остается 5 дней. Согласно свежим прогнозам, ее блеск может еще вырасти на 1-2 зв. вел.

К сожалению, комета сейчас находится очень близко к нашему светилу и пока что не видна с поверхности Земли. Поэтому нам остается только ждать...

В средних широтах Северного полушария она должна появиться на утреннем небе примерно в 10-х числах июля. В период с 10 по 29 июля комета будет перемещаться на фоне созвездий Возничий, Рысь и Большая Медведица.

Несмотря на довольно высокую ожидаемую яркость в +1-3 зв. вел., увидеть ее невооруженным глазом будет непросто из-за низкого расположения над горизонтом. К тому же наблюдениям будет мешать яркая убывающая Луна.

Для плодотворных наблюдений кометы потребуется бинокль или телескоп (любых апертур). Примерно с 10 по 20 июля она будет обладать двойной видимостью - вечерней и утренней. А после 20 июля комета будет видна только вечером и ночью. При этом, условия ее наблюдения улучшатся, но блеск довольно сильно упадет.

Известный американский астроном-любитель Джон Бортль ожидает, что слегка изогнутый пылевой хвост, сгенерированный кометой во время близкой встречи с Солнцем, уже заметно ослабнет к середине июля. По его мнению, у кометы преимущественно будет виден газовый хвост.