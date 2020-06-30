На глубине 500 метров: взгляните на коралловый сад на дне Гренландского моря

Исследователи из университетского колледжа в Лондоне обнаружили в Гренландском море мягкий коралловый сад. Они надеются, что его площадь в 486 км² будет признана "уязвимой морской экосистемой", которая нуждается в защите. Информация об исследовании опубликована на сайте учебного заведения.

Доктор философии и первый автор исследования Стивен Лонг заявил, что существует стереотип, будто глубокие районы морей хорошо исследованы. На самом деле наши карты поверхности Марса более качественны, чем снимки глубоководных территорий.

"Разработка дешевого оборудования для исследование дна морей, откроет новые возможности для нашего понимания и управления морскими экосистемами. Мы будем работать с правительством Гренландии и рыбной промышленностью, чтобы обеспечить защиту этой хрупкой, сложной и прекрасной среды обитания", - говорит Стивен Лонг.

Мягкий коралловый сад, который обнаружили исследователи, находится почти в полной темноте, на глубине 500 метров. В этой среде обитание есть цветные кораллы, а также перьевые звезды, губки, анемоны и другие организмы.

Это открытие особенно важно, учитывая, что глубоководные поверхности являются самой неизведанной средой обитания на Земле, не смотря на то, что эти территории охватывают около 65% планеты.

Морское дно Гренландии практически не исследовано, хотя мы знаем, что оно населено более чем 2000 различными видами живых существ. Исследователи надеются, что количество подобных работ увеличится, ведь благодаря им расширяются наши знания об устройстве глубоководных экосистем.