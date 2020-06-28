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Коронавирус и раковая опухоль стали "родственниками" по своей структуре

Коронавирус и раковая опухоль стали "родственниками" по своей структуре
21:12 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили сходство структуры коронавируса и раковой опухоли. Об этом сообщает Financial Times.

"Ученые обнаружили, что вирус COVID-19 приводит к тому, что в зараженных клетках растут неровные выпуклые ветви - крайне необычная структура, которая позволяет вирусу атаковать сразу несколько клеток. Длинные нити пробивают отверстия в других клетках, и вирус проходит через отростки от клетки к клетке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое ветвление вируса напоминает рост раковой опухоли. Это позволило ученым предположить, что для лечения коронавируса можно применять лекарства, разрабатываемые для лечения рака.

"Абсолютно логично, что противоопухолевые препараты и противовирусный эффект частично совпадают", - сказал профессор Неван Кроган, директор Института количественных биологических наук в Калифорнийском университете.

Понадобится 11-34 минуты: ученые ответили на вопрос, способен ли солнечный свет убить COVID-19

Как отмечает издание, изначально эксперименты проводились на клетках почек африканских зеленых мартышек, зараженных коронавирусом. Затем потенциальные лекарства были проверены на клетках легких человека.

Напомним, в мире количество людей, заразившихся новым коронавирусом, превысило 10 миллионов. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса. По состоянию на 14:00 зафиксировано 10 004 643 больных.

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Опухоль, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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