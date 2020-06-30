Исследование: на скорость заживления ран влияет генетика

В рамках исследования они определили, что некоторые гены связаны с количеством бактерий и обилием общих патогенов в ранах.
Микробиом может определить, как заживает рана и сколько времени занимает этот процесс. Исследование также показало, что чем разнообразнее микробиом раны, тем меньше времени требуется для заживления.
"Мы показали, что в геноме людей есть идентифицируемые участки, где, в зависимости от их генотипа, они, как правило, заражаются определенными бактериями", - рассказывает Филлипс.
Рабочая гипотеза состоит в том, что генетические различия влияют на гены, кодирующие способ, которым клетки взаимодействуют с окружающей средой и друг с другом, что важно при лечении инфекций.