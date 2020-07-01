У китовой акулы зубы есть не только во рту, но и на глазах

Кожа акулы, с ее грубой, похожей на наждачную бумагу текстурой, также состоит из дермальных зубчиков. Эти кожные зубчики на самом деле помогают уменьшить трение в воде, позволяя акулам плавать быстрее.

Только от одного слова "акулы" у многих уже могут побежать мурашки от страха. Мы все знаем, что это очень опасные животные. Только внешний вид этих морских существ вводит в оцепенение: огромная пасть, острые зубы… Однако, оказалось, что китовые акулы могут выглядеть еще более жутко! Ученые обнаружили зубы на глазах этих животных.

Китовая акула — одна из самых больших акул в мире, ее размеры могут достигать до 20 метров в длину. Несмотря на внушительные габариты и не очень дружелюбную внешность, китовая акула в основном питается планктоном, и это делает ее не такой опасной для человека.

Однако если вы захотите присмотреться к этой "рыбке" поближе, вы наверняка закричите от ужаса! Ведь ее глаза могут быть покрыты зубами. Ученые называют такое явление — дермальными зубчиками.

Дермальные зубчики — это крошечные структуры, которые выглядят как чешуйки, но на самом деле являются зубами.

Несмотря на то, что акулы практически полностью покрыты ими, такие зубчики на глазных яблоках довольно уникальны. Ученые из исследовательского центра Okinawa Churashima Research Center в Японии говорят, что это "новый механизм защиты глаз у позвоночных". Зубы немного отличаются от тех, что встречаются на коже акулы и предназначаются для защиты глаз акулы.

В дополнение к достаточно странным зубам на глазах, ученые обнаружили, что китовые акулы обладают "способностью втягивать глазное яблоко в глазницу". Исследователи говорят, что эта особенность, как и зубы, является нt чем иным как адаптацией и защитой, так как у китовых акул нет век.