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МКС пришлось корректировать орбиту, чтобы увернуться от космического мусора

МКС пришлось корректировать орбиту, чтобы увернуться от космического мусора
Обновлено 07:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com
Для избежания столкновения с космическим мусором орбиту Международной космической станции внепланово скорректировали на 900 метров.

Орбиту Международной космической станции скорректировали на 900 метров, чтобы избежать возможного столкновения с космическим мусором.

Об этом сообщает "Роскосмос".

Внепланово изменил орбиту Центр управления полетом в Королеве, который 3 июля в 18:53 включил двигатели грузового космического корабля "Прогресс", который пристыкован к станции. Они проработали 100 секунд, увеличили скорость МКС на 0,5 метра за секунду и увеличили орбиту на 900 метров.

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В корпорации добавили, что экипаж станции работает по запланированной программе.

Напомним: на МКС сейчас находятся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты NASA Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

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Все по теме:

Космос, МКС, Наука, Космический мусор.

Автор:

Телеграф
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