Скачать
Понедельник, 06.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эпидемия СOVID-19: В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных
Эпидемия СOVID-19: В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных
Штаб ООС: боевики 6 раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики 6 раз нарушали "тишину"
Малиновский за час стал лучшим игроком Аталанты
Малиновский за час стал лучшим игроком Аталанты
Накануне Ивана Купала: народные приметы и запреты 6 июля
Накануне Ивана Купала: народные приметы и запреты 6 июля

Ученые обнаружили первое земноводное с ядовитым укусом

Ученые обнаружили первое земноводное с ядовитым укусом
Обновлено 10:11 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pinterest.com
Ученые обнаружили в амазонских лесах первое в мире земноводное, способное впрыскивать яд в жертву посредством укуса. Это безногая амфибия из рода червяг, у которой, в отличие от сородичей, ядовитые железы расположены не на коже, а во рту.

Среди земноводных немало ядовитых и весьма опасных. Но все они считаются "невооруженными" и не имеют специализированного аппарата для активного введения токсина в тело жертвы. И жабы с лягушками, и саламандры с тритонами выделяют яд лишь кожными железами. А в третьей группе земноводных — напоминающих змей безногих червяг — ядовитых долгое время известно не было.

Однако авторы новой работы, опубликованной в журнале iScience, показали, что сходство этих амфибий со змеями может заходить куда дальше и один из видов червяг не только ядовит, но и вводит токсин, как и змеи, — с укусом. Анатомируя кольчатых червяг Siphonops annulatus, Педро Майло-Фонтана (Pedro Mailho-Fontana) из бразильского Института Бутантан заметил необычно крупные железы, расположенные на обеих челюстях и имеющие протоки, тянущиеся прямо к зубам животных.

Прежде считалось, что у головы этих амфибий располагаются лишь слизистые железы, а ядовитые находятся ближе к хвосту. Однако бразильские биологи обнаружили, что пара крупных желез, связанных с челюстями, формируется из тех же тканей, что и ядовитые железы змей. Кроме того, предварительный анализ состава их секрета показал высокое содержание фосфолипаз А2, ферментов, которые часто встречаются в токсинах животных.

В янтаре найдены потрясающие окаменелости, сохранившие цвет

Впрочем, стопроцентно подтвердить ядовитую природу этих желез еще предстоит. Стоит заметить, что ученым не удалось обнаружить на зубах червяг каких-либо полостей или бороздок, подобных тем, которые помогают доставлять токсины змеям. Скорее всего, их ядовитые железы выделяют жидкость, которая просто омывает зубы непосредственно перед укусом.

Несмотря на всю разницу в деталях, общее сходство безногих земноводных со змеями не может не восхищать. Так проявляется эволюционная конвергенция — сближение анатомии и морфологии далеких друг от друга видов, испытывающих сходное давление отбора. Так млекопитающие дельфины стали похожи на рыб, а безногие ползающие червяги, по-видимому, научились использовать яд для защиты, а возможно, и для нападения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наука, Земноводные, Амфибия, Ядовитые животные.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мужчинам за 50: какие напитки стоит исключить из рациона
02 Из Греции домой ближайшим рейсом вернутся 17 украинцев
03 Актер Вилле Хаапасало сменил профессию: теперь он продает хачапури
04 Влияют на рост волос: фрукты, которые помогут отрастить локоны
05 Инцидент в аэропорту Афин: в ГПСУ объяснили, почему выпустили украинцев за границу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Китае за сутки еще 4 случая коронавируса
В Китае за сутки еще 4 случая коронавируса
Пандемия COVID-19: в Украине уже более 49 тыс случаев коронавируса
Пандемия: в Украине уже более 49 тыс случаев коронавируса
Дожди и жара: чем &quot;удивит&quot; прогноз погоды в Украине
Дожди и жара: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
Иван Купала 2020: традиции и обряды на деньги, любовь, удачу
Иван Купала 2020: традиции и обряды на деньги, любовь, удачу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь