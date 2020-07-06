Ученые обнаружили первое земноводное с ядовитым укусом

Ученые обнаружили в амазонских лесах первое в мире земноводное, способное впрыскивать яд в жертву посредством укуса. Это безногая амфибия из рода червяг, у которой, в отличие от сородичей, ядовитые железы расположены не на коже, а во рту.

Среди земноводных немало ядовитых и весьма опасных. Но все они считаются "невооруженными" и не имеют специализированного аппарата для активного введения токсина в тело жертвы. И жабы с лягушками, и саламандры с тритонами выделяют яд лишь кожными железами. А в третьей группе земноводных — напоминающих змей безногих червяг — ядовитых долгое время известно не было.

Однако авторы новой работы, опубликованной в журнале iScience, показали, что сходство этих амфибий со змеями может заходить куда дальше и один из видов червяг не только ядовит, но и вводит токсин, как и змеи, — с укусом. Анатомируя кольчатых червяг Siphonops annulatus, Педро Майло-Фонтана (Pedro Mailho-Fontana) из бразильского Института Бутантан заметил необычно крупные железы, расположенные на обеих челюстях и имеющие протоки, тянущиеся прямо к зубам животных.

Прежде считалось, что у головы этих амфибий располагаются лишь слизистые железы, а ядовитые находятся ближе к хвосту. Однако бразильские биологи обнаружили, что пара крупных желез, связанных с челюстями, формируется из тех же тканей, что и ядовитые железы змей. Кроме того, предварительный анализ состава их секрета показал высокое содержание фосфолипаз А2, ферментов, которые часто встречаются в токсинах животных.

Впрочем, стопроцентно подтвердить ядовитую природу этих желез еще предстоит. Стоит заметить, что ученым не удалось обнаружить на зубах червяг каких-либо полостей или бороздок, подобных тем, которые помогают доставлять токсины змеям. Скорее всего, их ядовитые железы выделяют жидкость, которая просто омывает зубы непосредственно перед укусом.

Несмотря на всю разницу в деталях, общее сходство безногих земноводных со змеями не может не восхищать. Так проявляется эволюционная конвергенция — сближение анатомии и морфологии далеких друг от друга видов, испытывающих сходное давление отбора. Так млекопитающие дельфины стали похожи на рыб, а безногие ползающие червяги, по-видимому, научились использовать яд для защиты, а возможно, и для нападения.