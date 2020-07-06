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Движется с огромной скоростью: Хаббл "сфоткал" очень быструю галактику

Движется с огромной скоростью: Хаббл "сфоткал" очень быструю галактику
20:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay
Космический телескоп Хаббл сделал снимок галактики, которая движется с невероятно большой скоростью. Фото размещено на официальном сайте обсерватории.

На снимке показана спиральная галактика NGC 7513. Расположенная на расстоянии около 60 миллионов световых лет, она находится в созвездии Скульптора в южном полушарии.

Как сообщается, эта галактика движется с поразительной скоростью - 1564 километра в секунду. И она движется в направлении от нас.

Для сравнения, Земля вращается вокруг Солнца со скоростью около 30 километров в секунду.

Телескоп "Хаббл" сделал невероятное фото туманности Бабочка

В то время как некоторые галактики, такие как Млечный Путь и галактика Андромеды, оказываются в гравитационном притяжении друг друга и в конечном итоге сливаются вместе, подавляющее большинство галактик в нашей Вселенной, похоже, удаляются друг от друга. Это явление связано с расширением Вселенной.

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Космос, Телескоп, Наука, Галактика, Хаббл.

Автор:

Телеграф
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