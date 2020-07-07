Не исчезает и не сгорает: в большинстве звезд найден литий

Ученые из Китая выяснили, что в составе большинства звезд есть литий. Раньше считалось, что этот элемент со временем сгорает и исчезает.

Новое исследование Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC) показало, что большинство звезд содержат в себе литий. Исследователи изучили содержание лития в сотнях тысяч звезд, похожих на Солнце, чтобы понять, как этот элемент появляется и меняется в небесных телах.

Литий — один из трех элементов, произведенных во время Большого взрыва. Считалось, что очень легко разрушается внутри звезд, поэтому содержание лития обычно уменьшается с возрастом звезд. Однако исследователи считают, что по количеству лития можно определить те процессы, которые происходят внутри небесных тел.

"Литий — это особый элемент. Наше исследование противоречит прежней идее, в которой утверждалось, что литий постепенно уничтожается. Наши наблюдения показывают, что звезды создают этот элемент в течение своей жизни. Это означает, что в будущем литий будет производиться и на Солнце", - говорят ученые.

Чтобы лучше понять, как ведет себя этот элемент, исследователи использовали данные огромной китайской звездной спектроскопической съемки на основе многообъективного волоконно-оптического телескопа The Large Sky Area (LAMOST). Сейчас в рамках исследования создается база данных спектров 10 млн звезд.

"Изучая свет от звезд, мы можем определить, из чего они сделаны, — отметили ученые. — Наши модели показывают, что теории о том, как развиваются звезды, не подразумевают производство лития. Новые данные показали, что между теорией и реальными наблюдениями есть противоречие".

Исследователи отмечают, что в результате у них будет больше данных о том, как функционирует Солнце.