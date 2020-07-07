Пока все самоизолировались: взгляните, как робот-ученый "отдувается" на работе за своих коллег (Видео)

Ученые из Университета Ливерпуля представили своего коллегу-робота, который работал без перерыва в своей лаборатории в течение всего времени блокировки. Программируемый исследователь стоимостью 100 000 фунтов стерлингов (9 млн рублей) учится на собственных результатах, чтобы усовершенствовать свои эксперименты. В новом докладе Королевского химического общества изложена национальная исследовательская стратегия "пост-COVID", использующая робототехнику, искусственный интеллект и передовые вычисления как часть набора технологий, которые необходимо срочно использовать. Цель — помочь социально дистанцирующимся ученым продолжать поиск решений глобальных проблем, сообщает BBC News.

Новый робот-ученый может работать автономно, поэтому исследователи могут проводить эксперименты из дома, объясняет принцип один из разработчиков.

По словам ученых, такая технология может сделать научное открытие "в тысячу раз быстрее". Ученый-робот в настоящее время начинает серию испытаний. Он будет искать катализатор, который может ускорить реакцию внутри солнечных элементов.

Но, по словам профессора Энди Купера, ученого-материаловеда, который поставил робота для работы в своей лаборатории, он может быть использован в борьбе с COVID-19.

"COVID-19, изменение климата — есть много проблем, которые действительно нуждаются в международном сотрудничестве. Такие роботы могут быть по всему миру, связанные централизованным мозгом, который может быть где угодно. Мы еще этого не сделали — это лишь первый пример — но это абсолютно то, что мы хотели бы сделать", - говорит Энди Купер, ученый-материаловед

Сегодня в мире, где ученым также необходимо ограничивать свое время в лаборатории и поддерживать социальную дистанцию друг от друга, ученый-робот нашел свое место.

Ему не скучно, он не устает, работает круглосуточно и не нуждается в отпусках, шутят разработчики. На более серьезной ноте ученые заявили, что робот изменил уже скорость, с которой исследователи могут проводить испытания и эксперименты. Он может легко перебрать тысячи образцов, поэтому освобождает время ученых. Они могут сосредоточиться на инновациях и новых решениях.

Подобно робототехнике, предназначенной для исследований в космосе, такие машины могут также проводить более рискованные эксперименты — в более жестких лабораторных условиях или с использованием более токсичных веществ.

Именно поэтому, по словам Дейрдре Блэка, главы отдела исследований и инноваций в Королевском химическом обществе, британская наука должна внедрять новые технологии в свою инфраструктуру.

Речь идет о людях, использующих цифровые технологии, о том, чтобы они могли работать оперативнее — быстрее находить и внедрять инновации, исследовать более сложные и сложные проблемы, такие как обезуглероживание, профилактика и лечение заболеваний, а также очистка нашего воздуха.

Значит ли это, что в то время как многие ученые оказались в изоляции, машины пришли, чтобы устроиться на работу? Ученые уверяют, что нет. Наука всегда будет нуждаться в людях, заявляют исследователи.