Скачать
Вторник, 07.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Резников о следующем "нормандском саммите": Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна
Резников о следующем "нормандском саммите": Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна
Никто такого не делал: Украина рассматривает возможность ввода миротворцев ОБСЕ
Украина рассматривает возможность ввода миротворцев ОБСЕ
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Новая реальность диктует новые правила: Львовский форум издателей пройдет в онлайн-формате
Львовский форум издателей пройдет в онлайн-формате

Пока все самоизолировались: взгляните, как робот-ученый "отдувается" на работе за своих коллег (Видео)

Пока все самоизолировались: взгляните, как робот-ученый "отдувается" на работе за своих коллег (Видео)
Обновлено 04:19 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот
Ученые из Университета Ливерпуля представили своего коллегу-робота, который работал без перерыва в своей лаборатории в течение всего времени блокировки. Программируемый исследователь стоимостью 100 000 фунтов стерлингов (9 млн рублей) учится на собственных результатах, чтобы усовершенствовать свои эксперименты. В новом докладе Королевского химического общества изложена национальная исследовательская стратегия "пост-COVID", использующая робототехнику, искусственный интеллект и передовые вычисления как часть набора технологий, которые необходимо срочно использовать. Цель — помочь социально дистанцирующимся ученым продолжать поиск решений глобальных проблем, сообщает BBC News.

Новый робот-ученый может работать автономно, поэтому исследователи могут проводить эксперименты из дома, объясняет принцип один из разработчиков.

По словам ученых, такая технология может сделать научное открытие "в тысячу раз быстрее". Ученый-робот в настоящее время начинает серию испытаний. Он будет искать катализатор, который может ускорить реакцию внутри солнечных элементов.

Но, по словам профессора Энди Купера, ученого-материаловеда, который поставил робота для работы в своей лаборатории, он может быть использован в борьбе с COVID-19.

"COVID-19, изменение климата — есть много проблем, которые действительно нуждаются в международном сотрудничестве. Такие роботы могут быть по всему миру, связанные централизованным мозгом, который может быть где угодно. Мы еще этого не сделали — это лишь первый пример — но это абсолютно то, что мы хотели бы сделать", - говорит Энди Купер, ученый-материаловед

Сегодня в мире, где ученым также необходимо ограничивать свое время в лаборатории и поддерживать социальную дистанцию друг от друга, ученый-робот нашел свое место.

Ему не скучно, он не устает, работает круглосуточно и не нуждается в отпусках, шутят разработчики. На более серьезной ноте ученые заявили, что робот изменил уже скорость, с которой исследователи могут проводить испытания и эксперименты. Он может легко перебрать тысячи образцов, поэтому освобождает время ученых. Они могут сосредоточиться на инновациях и новых решениях.

Подобно робототехнике, предназначенной для исследований в космосе, такие машины могут также проводить более рискованные эксперименты — в более жестких лабораторных условиях или с использованием более токсичных веществ.

Именно поэтому, по словам Дейрдре Блэка, главы отдела исследований и инноваций в Королевском химическом обществе, британская наука должна внедрять новые технологии в свою инфраструктуру.

Ученые считают, что в ВОЗ преуменьшают возможность воздушной передачи COVID-19

Речь идет о людях, использующих цифровые технологии, о том, чтобы они могли работать оперативнее — быстрее находить и внедрять инновации, исследовать более сложные и сложные проблемы, такие как обезуглероживание, профилактика и лечение заболеваний, а также очистка нашего воздуха.

Значит ли это, что в то время как многие ученые оказались в изоляции, машины пришли, чтобы устроиться на работу? Ученые уверяют, что нет. Наука всегда будет нуждаться в людях, заявляют исследователи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Робот, Карантин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпийская чемпионка объяснила, почему синхронистки не бреют ноги
02 Одесситы залили бетоном незаконный подвал под жилым домом: депутат там хотел построить пиццерию
03 Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
04 "Спросил, должен ли я уволиться": Смолий рассказал детали встречи с Зеленским
05 Поочередно и группами: Зеленский встречается со ''слугами народа''
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООН требует от РФ снять запрет на деятельность Меджлиса
ООН требует от РФ снять запрет на деятельность Меджлиса
Смягчение карантина: французам вновь разрешили проводить массовые мероприятия
Французам вновь разрешили проводить массовые мероприятия
&quot;В шаге от полного закрытия всего&quot;: Израиль ужесточает карантин
"В шаге от полного закрытия всего": Израиль ужесточает карантин
Рецепт дня: Рубленые куриные котлеты с кабачком
Рецепт дня: Рубленые куриные котлеты с кабачком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь