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На Мадагаскаре найдены останки миниатюрного предка динозавров и птерозавров

На Мадагаскаре найдены останки миниатюрного предка динозавров и птерозавров
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru
Птерозавров, динозавров и птиц объединяют в кладу орнитодир, происходящих от общих древних предков. Одним из таких предковых видов и является, по-видимому, крошечный Kongonaphon kely.

Динозавры, царившие на суше, а также летавшие птерозавры, которые тогда же доминировали в воздухе, отличались весьма внушительными размерами. Однако их общие предки могли быть миниатюрными. На это указывает новая находка, представленная в статье, опубликованной в журнале PNAS. Окаменелость сохранила останки маленького древнего ящера высотой не более 10 сантиметров: ученые дали ему имя Kongonaphon kely, что можно перевести как "маленький большой убийца".

Образец нашла команда Американского музея естественной истории на юго-западе Мадагаскара еще в 1998 году. "Потребовалось некоторое время для того, чтобы мы могли заняться этими останками, — говорит Джон Флинн (John Flynn), возглавлявший группу палеонтологов, — но едва приступив к ним, мы поняли, что имеем дело с чем-то совершенно уникальным".

K. kely датирован возрастом 237 миллионов лет. Он оказался не первым столь миниатюрным представителем ранних орнитодир, но если до сих пор ученые считали, что имеют дело с исключениями, то теперь стало ясно: небольшие размеры были, скорее, характерны для этих животных. Ученые предполагают, что предки динозавров и птерозавров, испытывая сильное конкурентное давление, миниатюризовались и адаптировались к питанию насекомыми, на что указывает и строение зубов K. kely.

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Окаменелость также сохранила следы наружного покрова, который предшествовал появлению филаментов и перьев птерозавров и динозавров. Похоже, он начал использоваться для терморегуляции уже этими древними предками. Поддержание температуры в таком миниатюрном теле сложнее, чем в крупном, а триасовый период, когда жили эти орнитодиры, отличался сильными климатическими колебаниями. Возможно, это и подстегнуло развитие у них покровов, которые впоследствии унаследовали динозавры и птерозавры.

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Все по теме:

Динозавры, Наука, Находка, Птенозавры.

Автор:

Телеграф
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