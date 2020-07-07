Начинала свою жизнь как обычный радиопульсар: вспышка, найденная в Млечном Пути, оказалась магнетаром

12 марта 2020 года космический телескоп Swift обнаружил вспышку в галактике Млечный путь. В течение недели был опознан и недавно обнаруженный источник рентгеновского излучения - редкий тип медленно вращающейся нейтронной звезды. Группа ученых из Центра передовых технологий исследования гравитационных волн (OzGrav) недавно обнаружила ее новые свойства.

Вращающийся один раз каждые 1,4 секунды, это самый быстрый из известных вращающихся магнитов и, возможно, одна из самых молодых нейтронных звезд в Млечном Пути. Кроме того, звезда Swift J1818.0–1607 излучает радиосигналы, подобные тем, которые наблюдаются у пульсаров — другого типа вращающихся нейтронных звезд. На момент обнаружения были известны лишь четыре других радиоимпульсных магнетара, что делает Swift J1818.0–1607 чрезвычайно редким открытием.

Недавно исследователи обнаружили, что импульсы от магнетара становятся более слабыми при переходе от низких к высоким радиочастотам: он имеет крутой радиоспектр. Его радиоизлучение не только круче четырех других радиомагнитов, но ~ 90% всех пульсаров. Кроме того, ученые обнаружили, что магнетар всего за две недели стал ярче более чем в 10 раз.

Для сравнения, четыре других радиомагнита имеют почти постоянную яркость на радиочастотах.

Возраст молодого магнетара, от 240 до 320 лет, измеряли как по периоду его вращения, так и по тому, насколько быстро он замедляется с течением времени. Однако эти данные вряд ли будут точны. Скорость замедления вращения магнетаров сильно варьируется в течение года, особенно после вспышек, и может привести к неверным оценкам возраста. Это также подтверждается отсутствием какого-либо остатка сверхновой в положении магнетаров.

Ведущий автор исследования Маркус Лоуэр предложил теорию, объясняющую таинственные свойства магнетара. Swift J1818.0–1607 мог начать свою жизнь как обычный радиопульсар, который со временем получил вращательные свойства магнетара. Это может произойти, если магнитный полюс и полюса вращения нейтронной звезды быстро выровняются, или если материал сверхновой звезды упадет обратно на нейтронную звезду и похоронит ее магнитное поле.

Тогда скрытое магнитное поле будет медленно всплывать обратно на поверхность в течение тысяч лет. Для проверки этих теорий необходимы постоянные наблюдения Swift J1818.0–1607 в течение многих месяцев или лет.