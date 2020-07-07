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Рыбка времен динозавров: в Аргентине найдена окаменелость шестиметровой рыбы

Рыбка времен динозавров: в Аргентине найдена окаменелость шестиметровой рыбы
Обновлено 22:44 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Группа исследователей сообщила, что в аргентинской Патагонии обнаружена гигантская окаменелость рыбы возрастом 70 млн лет, обитавшая среди динозавров.

Аргентинские палеонтологи обнаружили останки рыбы-хищника длиной более 6 м, говорится в заявлении исследователей. Рыба плавала в патагонских морях в конце мелового периода, когда температура там была гораздо более умеренной, чем сейчас.

Окаменелости этого плотоядного животного с острыми зубами и пугающей внешностью были найдены недалеко от озера Колуэ-Хуапиал примерно в 1 400 км к югу от столицы Буэнос-Айреса.

Это ископаемое принадлежало роду Xiphactinus, или Ксифактин. Этот вид гигантских хищных лучеперых рыб из вымершего отряда ихтиодектообразных. Они жили во времена верхнемеловой эпохи.

 

Тело хищника было стройным и заканчивалось огромной головой с большими челюстями и зубами, острыми, как иглы, длиной в несколько сантиметров, заявляют исследователи.

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Примеры этого вида были найдены в других частях света, некоторые из которых даже сохранили содержимое желудка. Ранее Xiphactinus был обнаружен только в Северном полушарии, хотя один образец был недавно обнаружен в Венесуэле.

Патагония на сегодняшний момент является одним из важнейших резервуаров окаменелостей динозавров и доисторических видов.

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Все по теме:

Рыба, Наука, Динозавр, Палеонтология, Окаменелость.

Автор:

Телеграф
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