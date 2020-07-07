Рыбка времен динозавров: в Аргентине найдена окаменелость шестиметровой рыбы

Группа исследователей сообщила, что в аргентинской Патагонии обнаружена гигантская окаменелость рыбы возрастом 70 млн лет, обитавшая среди динозавров.

Аргентинские палеонтологи обнаружили останки рыбы-хищника длиной более 6 м, говорится в заявлении исследователей. Рыба плавала в патагонских морях в конце мелового периода, когда температура там была гораздо более умеренной, чем сейчас.

Окаменелости этого плотоядного животного с острыми зубами и пугающей внешностью были найдены недалеко от озера Колуэ-Хуапиал примерно в 1 400 км к югу от столицы Буэнос-Айреса.

Это ископаемое принадлежало роду Xiphactinus, или Ксифактин. Этот вид гигантских хищных лучеперых рыб из вымершего отряда ихтиодектообразных. Они жили во времена верхнемеловой эпохи.

Hallan en la Patagonia Argentina el ejemplar de un Xiphactinus, un pez que superaba los 6 metros de longitud, el cual se encuentra entre los peces depredadores de mayor tamaño. Vivió en sus aguas hace 70 millones de años, al finales del Cretácico. @pagina12 pic.twitter.com/pugpD1hxa0 — El secreto de los druidas (@SecretoDruidas) July 7, 2020

Тело хищника было стройным и заканчивалось огромной головой с большими челюстями и зубами, острыми, как иглы, длиной в несколько сантиметров, заявляют исследователи.

Примеры этого вида были найдены в других частях света, некоторые из которых даже сохранили содержимое желудка. Ранее Xiphactinus был обнаружен только в Северном полушарии, хотя один образец был недавно обнаружен в Венесуэле.

Патагония на сегодняшний момент является одним из важнейших резервуаров окаменелостей динозавров и доисторических видов.