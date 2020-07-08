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Нужно больше спутников: SpaceX готовит очередной старт Falcon 9

Нужно больше спутников: SpaceX готовит очередной старт Falcon 9
Обновлено 01:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Очередная партия из 57 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink будет выведена на орбиту в среду, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск спутников Starlink планируется осуществить в 11:54 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал.

Пуск уже несколько раз переносился из-за непогоды в районе космодрома.

Помимо спутников Starlink ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Как сообщалось, последняя партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В случае успешного пуска она будет иметь на орбите около 600 космических аппаратов. Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае прошлого года.

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В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

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Falcon 9, SpaceX, Starlink.

Автор:

Телеграф
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