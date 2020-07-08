Яд стал спасением: ученые создали лекарство от рака

Бельгийским ученым удалось адаптировать молекулы яда пестрых скорпионов Mesobuthus eupeus для лечения аутоиммунных заболеваний, кроме того, они могут помочь при лечении некоторых видов онкологии.
Об этом говорится в отчете исследователей, опубликованной в научном журнале Frontiers in Pharmacology.
Как следует из статьи, молекулы яда пестрого скорпиона способны блокировать калиевые каналы, выполняющие жизненно важные физиологические функции, в частности, они участвуют в делении клеток и ответа иммунитета. Работу этих каналов можно сделать менее активной благодаря блокирующим веществам из яда скорпионов. Речь идет о цепочке аминокислот, способных закупорить калиевые каналы.
Исследователям удалось искусственно изменить составляющую яда, чтобы она перекрыла каналы, отвечающие за развитие онкологических и ряда других заболеваний.
Теперь перед учеными стоит задача "понять, как устроены участка взаимодействия подобных белков и калиевых каналов", что поможет найти ключ к разработке лекарств нового поколения.
Ранее ученые Кембриджского университета открыли механизм, позволяющий голым землекопам Heterocephalus glaber сопротивляться рака. Хотя у этих грызунов клетки могут превращаться в злокачественные теми же способами, что и у других млекопитающих, сложная система клеток, микросреды и иммунной системы предотвращает рост опухолей.