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На Юпитере обнаружена новая буря

На Юпитере обнаружена новая буря
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter.com
Зонд НАСА, находящийся на орбите Юпитера, запечатлел великолепные образы шторма, недавно возникшего на гигантской планете и обнаруженного астрономом-любителем. Гражданский ученый Кевин Гилл создал изображение, используя данные, собранные прибором JunoCam на борту орбитального аппарата «Юнона-Юпитер» 2 июня 2020 года.

Новая буря была открыта астрономом-любителем Клайдом Фостером из Центуриона, Южная Африка. Рано утром, 31 мая 2020 года, фотографируя Юпитер своим телескопом, Фостер заметил новое пятно, которое выглядело ярким. Пятно не было видно на изображениях, снятых несколькими часами ранее астрономами в Австралии, однако Фостер использовал фильтр, чувствительный к определенным длинам волн света.

2 июня 2020 года, всего через два дня после наблюдений Клайда Фостера, миссия НАСА «Юнона» выполнила свой 27-й близкий пролёт Юпитера. Космический корабль может отображать только относительно тонкий срез облачных вершин Юпитера во время каждого прохода. Хотя «Юнона» не пролетала непосредственно над бурей, ее маршрут была достаточно близок, чтобы команда миссии определила — они получат детальное представление о новой буре Юпитера, которая неофициально была названа «Пятно Клайда».

Это «новое пятно» представляет собой поток облачного материала, вспыхивающего над верхними слоями облаков атмосферы Юпитера.

Это изображение показывает местоположение «Пятна Клайда», нового шторма на Юпитере, в белом атмосферном поясе чуть ниже и справа от «Большого Красного Пятна». (Изображение предоставлено: Данные изображения: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS; обработка изображения Кевином М. Гиллом © CC BY)

Другой ученый-гражданин, Кевин М. Гилл, создал рисунок, используя данные прибора JunoCam. Этот вид представляет собой картографическую проекцию, которая объединяет пять изображений JunoCam, снятых 2 июня 2020 года. В то время, когда были сделаны снимки, Юнона находилась на расстоянии примерно от 45 км до 95 тыс. километров от облачных вершин планеты на широтах между 48 и 67 градусами к югу.

На рисунке показан Юпитер, снятый телескопом Фостера, и приблизительная траектория космического корабля «Юнона», когда он приблизился к планете, двигаясь с севера на юг.

НАСА делает данные JunoCam общедоступными как для ознакомления, так и для обработки. Гражданин-ученый Кевин Гилл обработал пять изображений JunoCam’s Clyde’s Spot.

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Миссия «Юнона» стоимостью $ 1,1 млрд. была запущена в августе 2011 года и прибыла на Юпитер 4 июля 2016 года. Наблюдения, проведенные зондом, помогают ученым лучше понять состав, структуру, формирование и эволюцию газового гиганта. «Юнона» продолжит изучение Юпитера по крайней мере до июля 2021 года, если зонд останется работоспособным.

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Космос, Юпитер, Наука.

Автор:

Телеграф
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