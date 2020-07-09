Понаехали: ИИ нашел в Млечном пути 250 звезд-"иммигрантов"

Американские астрономы использовали ИИ для анализа звезд, которые обнаружили с помощью обсерватории Gaia. Оказалось, что 250 из них родились вне нашей галактики.

Астрофизики использовали ИИ, который открыл 250 новых звезд в Млечном пути — ученые полагают, что они родились за пределами галактики. Исследователь Калифорнийского технологического института Лина Несиб назвала это скопление Никс в честь греческой богини ночи. Она предполагает, что эти звезды — остатки карликовой галактики, которая позже слилась с Млечным путем.

Для разработки ИИ Несиб и ее команда впервые отследили звезды в имитируемой галактике. Они обозначили звезды как рожденные в основной галактике или образовавшиеся в результате слияния галактик. Эти метки использовались для обучения модели глубокого обучения, чтобы определить, где родилась звезда.

Затем они применили эту модель к данным, собранным спутником Gaia, который был запущен в 2013 году для создания подробной трехмерной карты около миллиарда звезд.

Чтобы убедиться в инородном происхождении Никс, исследователи проверили, может ли модель найти другие рожденные вне Млечного пути звезды. Они показали модели галактику Гайя-Энцелад, которую Млечный путь поглотил 6−10 млрд лет назад. ИИ обнаружил и эти небесные тела.

Ученые отметили, что такое скопление невозможно было бы обнаружить без ИИ. Они планируют продолжать исследование и изучать еще 100 млн звезд. которые обсерватория Gaia нанесет на карту к 2021 году. Скопление Никс будут продолжать изучать, уже используя мощные наземные телескопы. Ученые хотят получить больше сведений о химическом составе, массах и светимости звезд.