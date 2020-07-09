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SpaceX отложила запуск десятой партии спутников Starlink

SpaceX отложила запуск десятой партии спутников Starlink
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
апуск должен был состояться 8 июля, однако из-за погодных условий старт отложили.

Компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon-9, которая должна была вывести на орбиту 57 спутников системы Starlink.

Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

"Отказываемся от сегодняшней миссии из-за погодных условий. Будет объявлена новая дата запуска, как только она будет согласована", - говорится в сообщении.

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Известно, что на данный момент на орбите Земли находится 538 космических аппаратов SpaceX. 

На данный момент еще неизвестна новая дата запуска десятой партии спутников системы Starlink и двух космических аппаратов компании BlackSky.

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Телеграф
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