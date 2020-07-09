SpaceX отложила запуск десятой партии спутников Starlink

Компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon-9, которая должна была вывести на орбиту 57 спутников системы Starlink.
Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.
"Отказываемся от сегодняшней миссии из-за погодных условий. Будет объявлена новая дата запуска, как только она будет согласована", - говорится в сообщении.
Известно, что на данный момент на орбите Земли находится 538 космических аппаратов SpaceX.
На данный момент еще неизвестна новая дата запуска десятой партии спутников системы Starlink и двух космических аппаратов компании BlackSky.