SpaceX отложила запуск десятой партии спутников Starlink

апуск должен был состояться 8 июля, однако из-за погодных условий старт отложили.

Компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon-9, которая должна была вывести на орбиту 57 спутников системы Starlink.

Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

"Отказываемся от сегодняшней миссии из-за погодных условий. Будет объявлена новая дата запуска, как только она будет согласована", - говорится в сообщении.

Известно, что на данный момент на орбите Земли находится 538 космических аппаратов SpaceX.

На данный момент еще неизвестна новая дата запуска десятой партии спутников системы Starlink и двух космических аппаратов компании BlackSky.