Скачать
Пятница, 10.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: число новых заболевших остается высоким
Коронавирус в Киеве: число новых заболевших остается высоким
В Укрзализныце сообщили, когда планируют возобновить полноценное пассажирское сообщение
В Укрзализныце сообщили, когда планируют возобновить полноценное пассажирское сообщение
Шахтер узнал потенциальных соперников в Лиге Европы
Шахтер узнал потенциальных соперников в Лиге Европы
Пропавшую без вести звезду сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)

Первый запуск новой "доступной" китайской ракеты-носителя завершился неудачей

Первый запуск новой "доступной" китайской ракеты-носителя завершился неудачей
Обновлено 14:52 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com
Ракета "Куайчжоу-11" разработана Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). Она представляет собой трехступенчатый твердотопливный носитель, имеющий диаметр 2,2 метра и стартовую массу примерно 78 тонн.

При старте нового носителя "Куайчжоу-11" возникли технические отклонения, которые привели к фактическому провалу запуска. Детали произошедшего еще предстоит установить.

О неудачном запуске "Куайчжоу-11" со ссылкой на информагентство Синьхуа сообщил ТАСС. Ракета стартовала 10 июля, в 12:17 по местному времени (07:17 мск), с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Вскоре инженеры выявили технические проблемы. "В полете ракеты были обнаружены неполадки, запуск потерпел неудачу. Сейчас мы устанавливаем конкретные причины и анализируем информацию", — говорится в заявлении китайской стороны.

Аппарат способен выводить до одной тонны грузов на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров. Для запуска ракеты можно использовать подвижную колесную наземную установку. 

По мнению экспертов, "Куайчжоу-11" разработали на основе межконтинентальной баллистической ракеты DF-31. Сами разработчики видят носитель в качестве дешевого и доступного средства для выведения на орбиту коммерческой полезной нагрузки.

Нынешняя неудача — не показатель состояния космической индустрии КНР. Китайские ракетостроители планомерно движутся в сторону удешевления космических запусков и создания ракет, способных конкурировать на мировом рынке.

В Британии разработали робота-химика (Видео)

Напомним, в прошлом году стартап LinkSpace в третий раз испытал многоразовую ракету RLV-T5. В рамках тестов, прошедших на полигоне в западной провинции Цинхай, ракета достигла высоты 300 метров, зависла на 50 секунд, а потом вернулась на стартовую площадку. Также LinkSpace анонсировала скорый запуск ракеты RLV-T16 на высоту 150 километров.

Это лишь часть успехов Поднебесной в ракетно-космической индустрии. Напомним, по состоянию на 2019 год Китай провел больше запусков ракет-носителей, чем любая другая страна: всего китайцы выполнили 34 старта, из которых 32 были успешными. При этом ракета "Чанчжэн-3" стала третьей по числу пусков, уступив лишь представителям семейства "Союз". На третьей позиции — Falcon 9 от SpaceX.

Что касается 2020-го, то одним из самых грандиозных успехов (если не самым значимым) китайской космической индустрии признаны первые испытания перспективного пилотируемого космического корабля. Миссия стала по совместительству первым успешным пуском новой ракеты Long March-5B — варианта Long March 5, предназначенного для вывода на орбиту особо тяжелых грузов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Наука, Куайчжоу-11.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Офисе Президента объяснили переезд Зеленского в Конча-Заспу
02 ДТП на трассе Одесса-Николаев: один из пассажиров сгорел заживо (Видео)
03 Народные приметы о еде: как нельзя резать хлеб и почему рыбу не едят с головы
04 Что происходит с телом когда вы едите баклажаны
05 Коронавирус в Украине: более 800 зараженных и новый рекорд выздоровления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Субсидии на оплату ЖКХ в Украине: кто и сколько денег получает
Субсидии на оплату ЖКХ в Украине: кто и сколько денег получает
В Луганской области пожарные продолжают бороться с огнем
В Луганской области пожарные продолжают бороться с огнем
Возле Авдеевки украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение
Возле Авдеевки военный получил осколочное ранение
Как бороться с дневной сонливостью
Как бороться с дневной сонливостью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь