Первый запуск новой "доступной" китайской ракеты-носителя завершился неудачей

Ракета "Куайчжоу-11" разработана Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). Она представляет собой трехступенчатый твердотопливный носитель, имеющий диаметр 2,2 метра и стартовую массу примерно 78 тонн.

При старте нового носителя "Куайчжоу-11" возникли технические отклонения, которые привели к фактическому провалу запуска. Детали произошедшего еще предстоит установить.

О неудачном запуске "Куайчжоу-11" со ссылкой на информагентство Синьхуа сообщил ТАСС. Ракета стартовала 10 июля, в 12:17 по местному времени (07:17 мск), с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Вскоре инженеры выявили технические проблемы. "В полете ракеты были обнаружены неполадки, запуск потерпел неудачу. Сейчас мы устанавливаем конкретные причины и анализируем информацию", — говорится в заявлении китайской стороны.

Аппарат способен выводить до одной тонны грузов на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров. Для запуска ракеты можно использовать подвижную колесную наземную установку.

По мнению экспертов, "Куайчжоу-11" разработали на основе межконтинентальной баллистической ракеты DF-31. Сами разработчики видят носитель в качестве дешевого и доступного средства для выведения на орбиту коммерческой полезной нагрузки.

Нынешняя неудача — не показатель состояния космической индустрии КНР. Китайские ракетостроители планомерно движутся в сторону удешевления космических запусков и создания ракет, способных конкурировать на мировом рынке.

Напомним, в прошлом году стартап LinkSpace в третий раз испытал многоразовую ракету RLV-T5. В рамках тестов, прошедших на полигоне в западной провинции Цинхай, ракета достигла высоты 300 метров, зависла на 50 секунд, а потом вернулась на стартовую площадку. Также LinkSpace анонсировала скорый запуск ракеты RLV-T16 на высоту 150 километров.

Это лишь часть успехов Поднебесной в ракетно-космической индустрии. Напомним, по состоянию на 2019 год Китай провел больше запусков ракет-носителей, чем любая другая страна: всего китайцы выполнили 34 старта, из которых 32 были успешными. При этом ракета "Чанчжэн-3" стала третьей по числу пусков, уступив лишь представителям семейства "Союз". На третьей позиции — Falcon 9 от SpaceX.

Что касается 2020-го, то одним из самых грандиозных успехов (если не самым значимым) китайской космической индустрии признаны первые испытания перспективного пилотируемого космического корабля. Миссия стала по совместительству первым успешным пуском новой ракеты Long March-5B — варианта Long March 5, предназначенного для вывода на орбиту особо тяжелых грузов.