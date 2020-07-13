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Чисто математика: ученые создали новую модель предсказывания землетрясений

Чисто математика: ученые создали новую модель предсказывания землетрясений
Обновлено 18:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
Исследователи из Эдинбурга создали новую модель расчета землетрясений. Их "творение" использует только математику, без лабораторных исследований.

Доктор Сабин ден Хартог разработала модель, которая поможет геофизикам лучше прогнозировать, когда и где могут произойти землетрясения.

На данный момент ученые воссоздали движение вдоль разломов в своих лабораториях с целью попытаться понять процессы, происходящие на микроуровне, которые приводят к землетрясениям. Хотя эксперименты помогли ученым лучше понять процессы разломов и землетрясения, они не дают полной картины. Причина проста — в лаборатории трудно воссоздать сложные условия на глубине в земной коре.

Землетрясения происходят во время движения вдоль разломов в самой слабой части коры, которая обычно содержит филлосиликаты, минералы, которые состоят из крошечных, очень тонких пластин.

Доктор Ден Хартог и ее сотрудники из Университета Ливерпуля и Утрехтского университета хотели иметь возможность прогнозировать силу трения филлосиликатов, а не полагаться на лабораторные эксперименты.

«Мы создали модель, чтобы предсказывать силу трения филлосиликатов в условиях, которые не могут быть достигнуты в лаборатории" - сказала Ден Хартог.

Они проанализировали зоны искусственного разлома в микроскопическом масштабе. Это было необходимо, для идентификации процессов, которые произошли во время эксперимента Речь идет к расщеплении платиновых филлосиликатных минералов.

Предскажет землетрясение: ученые работают над новым исследованием

Исходя из данных, ученые сформулировали ряд уравнений, чтобы предсказать, как сила трения филлосиликатов изменяется в различных условиях — будь то влажность или скорость движения разлома. Это позволяет делать прогнозы в условиях, недоступных в лаборатории, что значительно упрощает моделирование движения разломов в естественных условиях, включая землетрясения.

Доктор Ден Хартог также добавила, что необходимы и дальнейшие исследования, чтобы улучшить модель и уметь предсказывать все экспериментальные тенденции.

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Исследование, Землетрясение, Ученые, Наука.

Автор:

Телеграф
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