Предскажет землетрясение: ученые работают над новым исследованием

Распространение ударных волн в зернистых или гранулированных материалах важно для определения силы землетрясений, определения местоположения нефтяных и газовых резервуаров, проектирования акустической изоляции и разработки материалов для уплотнения порошков. Ученые использовали рентгеновские измерения и анализы, чтобы показать — масштабирование скорости и дисперсия в передаче волны основаны на расположении частиц и цепях сил между ними. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.