Протухшая вода и еда со вкусом ртути: как пал один из крупнейших мегаполисов майя

На протяжении более 1 000 лет древний город майя Тикаль воплощал собой один из крупнейших и наиболее важных городских центров, когда-либо построенных этой загадочной и прочной доколумбовой цивилизацией. Однако к концу IX века н. э. этот мегаполис майя распался. Примерно в это же время Тикаль и ряд других городов были заброшены. Новое исследование ученых, опубликованное в журнале Scientific Reports, проливает свет исчезновения древней цивилизации.

Команда исследователей из Университета Цинциннати проанализировала отложения из резервуаров в древнем городе, расположенном в современной Гватемале. Ученые нашли доказательства наличия токсичных загрязняющих веществ в питьевой воде Тикаля, которые сделали бы ее непригодной для питья.

Для обширного города, подверженного сильным засухам и отрезанного от озер и рек, загрязненные коллекторы дождевой воды могли привести к катастрофе. В городе, по оценкам ученых, проживало до 100 000 человек.

Преобразование центральных водохранилищ Тикаля из мест жизнеобеспечения в эпицентр инфицирования и болезней могло привести бы к опустошению этого древнего города, уверены ученые.

Чтобы понять, как системы водохранилищ Тикаля поддерживали (а затем и не смогли поддерживать) население города, исследовательская группа во главе с биологом Дэвидом Ленцем взяла пробы отложений, взятых из 10 городских резервуаров.

Анализ ДНК, все еще содержащейся в древней грязи, выявил следы двух разных видов цианобактерий (сине-зеленые водоросли) в резервуарах.

Данные свидетельствуют о том, что эти организмы — Planktothrix и Microcystis, существовавшие в водохранилищах в течение многих столетий во время расцвета Тикаля. Однако эти сине-зеленые водоросли расцветают во время засухи, что и произошло перед исходом Тикаля в середине IX века н. э.

"Вода выглядела бы грязно. На вкус она была бы отвратительной. Никто бы не хотел пить эту воду", - говорит Кеннет Танкерсли, археолог-геолог из команды исследователей

Насыщенная бактериями вода была не единственным источником токсичности. Анализ также выявил высокий уровень ртути в осадке.

После исключения потенциальных источников загрязнения ртутью из природной среды (выщелачивание ртути в водоемы из подстилающей породы или попадание на них из-за вулканического пепла) исследователи поняли, что именно майя, вероятно, и загрязнили воду.

Цвет был важен в древнем мире майя, они использовали его в своих фресках. При покраске гипса в красный цвет, который они позже использовали в погребениях, майя объединяли его с оксидом железа, чтобы получить разные оттенки.

К сожалению, одним из ингредиентов, которые они использовали в своих красках, была минеральная киноварь красного цвета. Она является формой сульфида ртути и токсична для людей, которые соприкасаются с ней.

Эта токсичность, возможно, была известна майя, как это было известно другим древним народам. Но как бы безопасно они ни обращались с токсичными отходами, возможно, никогда бы не поняли, что со временем дождевая вода смывает опасные уровни токсичного пигмента с окрашенных поверхностей в водоемы города.

В результате жители Тикаля, скорее всего, получали еду с примесью ртути при каждом приеме пищи. Загрязненные воды оказали бы негативное влияние на здоровье общества, особенно правящей элиты, и могли поставить под угрозу их способность эффективно управлять.

В то же время засушливость климата и ухудшение состояния окружающей среды были также огромными проблемами для майя, но нехватка пресной питьевой воды — важный символ в культуре, возможно, была последней каплей в пострадавшем от засухи, загрязненном городе на грани краха.