Скачать
Вторник, 30.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Непростая" тема "Северного потока 2": в Германии обязуются проследить, чтобы интересы Украины были учтены
"Непростая" тема "Северного потока 2": в Германии обязуются проследить, чтобы интересы Украины были учтены
Триумф "зеленых": партия Макрона проиграла выборы во всех крупных городах Франции
Триумф "зеленых": партия Макрона проиграла выборы во всех крупных городах Франции
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Яркость кометы NEOWISE увеличилась почти в три раза (Видео)
Яркость кометы NEOWISE увеличилась почти в три раза (Видео)

Протухшая вода и еда со вкусом ртути: как пал один из крупнейших мегаполисов майя

Протухшая вода и еда со вкусом ртути: как пал один из крупнейших мегаполисов майя
Обновлено 05:14 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Из открытых источников
На протяжении более 1 000 лет древний город майя Тикаль воплощал собой один из крупнейших и наиболее важных городских центров, когда-либо построенных этой загадочной и прочной доколумбовой цивилизацией. Однако к концу IX века н. э. этот мегаполис майя распался. Примерно в это же время Тикаль и ряд других городов были заброшены. Новое исследование ученых, опубликованное в журнале Scientific Reports, проливает свет исчезновения древней цивилизации.

Команда исследователей из Университета Цинциннати проанализировала отложения из резервуаров в древнем городе, расположенном в современной Гватемале. Ученые нашли доказательства наличия токсичных загрязняющих веществ в питьевой воде Тикаля, которые сделали бы ее непригодной для питья.

Для обширного города, подверженного сильным засухам и отрезанного от озер и рек, загрязненные коллекторы дождевой воды могли привести к катастрофе. В городе, по оценкам ученых, проживало до 100 000 человек.

Преобразование центральных водохранилищ Тикаля из мест жизнеобеспечения в эпицентр инфицирования и болезней могло привести бы к опустошению этого древнего города, уверены ученые.

Чтобы понять, как системы водохранилищ Тикаля поддерживали (а затем и не смогли поддерживать) население города, исследовательская группа во главе с биологом Дэвидом Ленцем взяла пробы отложений, взятых из 10 городских резервуаров.

Анализ ДНК, все еще содержащейся в древней грязи, выявил следы двух разных видов цианобактерий (сине-зеленые водоросли) в резервуарах.

Данные свидетельствуют о том, что эти организмы — Planktothrix и Microcystis, существовавшие в водохранилищах в течение многих столетий во время расцвета Тикаля. Однако эти сине-зеленые водоросли расцветают во время засухи, что и произошло перед исходом Тикаля в середине IX века н. э.

"Вода выглядела бы грязно. На вкус она была бы отвратительной. Никто бы не хотел пить эту воду", - говорит Кеннет Танкерсли, археолог-геолог из команды исследователей

Насыщенная бактериями вода была не единственным источником токсичности. Анализ также выявил высокий уровень ртути в осадке.

С монетами во рту: в Польше обнаружили массовое захоронения детей XVI-XVII веков (Фото, Видео)

После исключения потенциальных источников загрязнения ртутью из природной среды (выщелачивание ртути в водоемы из подстилающей породы или попадание на них из-за вулканического пепла) исследователи поняли, что именно майя, вероятно, и загрязнили воду.

Цвет был важен в древнем мире майя, они использовали его в своих фресках. При покраске гипса в красный цвет, который они позже использовали в погребениях, майя объединяли его с оксидом железа, чтобы получить разные оттенки.

К сожалению, одним из ингредиентов, которые они использовали в своих красках, была минеральная киноварь красного цвета. Она является формой сульфида ртути и токсична для людей, которые соприкасаются с ней.

Эта токсичность, возможно, была известна майя, как это было известно другим древним народам. Но как бы безопасно они ни обращались с токсичными отходами, возможно, никогда бы не поняли, что со временем дождевая вода смывает опасные уровни токсичного пигмента с окрашенных поверхностей в водоемы города.

В Австралии обнаружены останки гигантского доисторического вомбата

В результате жители Тикаля, скорее всего, получали еду с примесью ртути при каждом приеме пищи. Загрязненные воды оказали бы негативное влияние на здоровье общества, особенно правящей элиты, и могли поставить под угрозу их способность эффективно управлять.

В то же время засушливость климата и ухудшение состояния окружающей среды были также огромными проблемами для майя, но нехватка пресной питьевой воды — важный символ в культуре, возможно, была последней каплей в пострадавшем от засухи, загрязненном городе на грани краха.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

История, Археология, Майя.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Украину надвигается холодный атмосферный фронт: пройдут сильные ливни
02 В Киеве на Позняках снова пожар в многоэтажке
03 Смертельное ДТП в Харьковской области: иномарку выбросило на обочину
04 Поваленные деревья и затопленные улицы: на Мариуполь обрушилась непогода
05 Яркость кометы NEOWISE увеличилась почти в три раза (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Меньше нарушений &quot;тишины&quot;, но больше взрывов: ОБСЕ дала отчет о ситуации на Донбассе
ОБСЕ дала отчет о ситуации на Донбассе
Никто не застрахован от &quot;коронакризиса&quot;: легендарный Cirque du Soleil обанкротился
Легендарный Cirque du Soleil обанкротился
COVID-19: ВОЗ направит в Китай группу для расследования причин пандемии
ВОЗ направит в Китай группу для расследования причин пандемии
Рецепт дня: Слойки-рулетики с фаршем, яблоком и фисташками
Рецепт дня: Слойки-рулетики с фаршем, яблоком и фисташками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь