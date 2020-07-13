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Сэкономит миллионы долларов: новые аппараты NASA станут самостоятельными

Сэкономит миллионы долларов: новые аппараты NASA станут самостоятельными
Обновлено 21:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Инженеры из NASA создали новое устройство, которое самостоятельно будет решать какие исследования ей проводить для поиска внеземной жизни.

Ученые из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда объявили первые результаты тестов новых интеллектуальных систем, которые появятся в космических зондах — к примеру, они будут способны определять геохимические признаки жизни по образцам горных пород. При этом системы будут сами выбирать то, что им анализировать и какую информацию по результатам анализа отправлять на Землю. Они начнут работать в 2022 или 2023 году на более удалённых от Земли небесных телах.

Исследователи объяснили, что отправка данных на Землю — это очень долго и дорого. Поэтому ученые не могут проводить неограниченное количество экспериментов и анализировать столько образцов, сколько им хочется. Используя искусственный интеллект (ИИ) для первоначального анализа данных после их сбора, НАСА может оптимизировать размер данных, не уменьшая их качество.

"Это правильный шаг для долгосрочного освоения космоса. Мы постепенно отходим от идеи того, что человек должен заниматься всем. На самом деле уже нет, компьютеры оснащены интеллектуальными системами, они обучены принимать решения в приоритетном порядке и выделять информацию, которую нужно показать ученым" - Виктория Поян, НАСА.

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Команда использовала необработанные данные, полученные в ходе первоначальных лабораторных испытаний с помощью наземного прибора MOMA, чтобы обучить компьютеры распознавать полезную информацию. При этом при получении новых необработанных данных программное обеспечение сообщает ученым, с какими данными они могут их связать.

Первые результаты показывают, что когда нейросетевой алгоритм системы обрабатывает необработанные данные, он может классифицировать с точностью до 94%. Связывать новые данные со старыми он может в 87% случаях.

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НАСА, Космос, Наука.

Автор:

Телеграф
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