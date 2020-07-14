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Помогут дальтоникам лучше ориентироваться в цвете: ученые создали специальные фильтры в очки

Помогут дальтоникам лучше ориентироваться в цвете: ученые создали специальные фильтры в очки
Обновлено 20:00 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Французский Институт исследования стволовых клеток INSERM и мозга запатентовал специальные очки с продвинутыми фильтрами, которые помогут улучшить цветовое зрение для людей с дальтонизмом.

По меньшей мере, восемь из 100 мужчин (8%) и одна из 200 женщин (0,5%) страдают от дефицита зрения в красно-зеленых тонах (Color Vision Deficiency, CVD). Количество людей с таким дефектом зрения порядка 350 миллионов во всем мире. В то время как люди с нормальным цветовым зрением видят более миллиона оттенков и оттенков, люди с дефицитом цветоощущения (или дальтонизмом) видят значительно уменьшенный диапазон цветов. Пациенты с таким диагнозом воспринимают цвета как более приглушенные и размытые, а некоторых из них сложнее различить.

Ученые оценивали влияние спектральных режекторных фильтров на усиление хроматических ответов наблюдателей с красно-зеленым дефицитом цветового зрения в течение двух недель использования. Фильтры (очки EnChroma) предназначены для увеличения расстояния между цветовыми каналами, чтобы помочь людям с дальтонизмом видеть цвета более ярко, четко и отчетливо.

Участники исследования носили специальные очки c фильтрами или плацебо-очки. В течение двух недель они вели дневник и проходили повторное тестирование, но уже без очков. Исследователи обнаружили, что ношение специальных очков усиливает реакцию на хроматическую контрастную реакцию у лиц с красно-зеленым дальтонизмом. Неясно, как долго длится улучшение без использования фильтров, но факты показывают, что эффект сохраняется в течение некоторого времени.

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Когда я ношу очки на улице, все цвета очень яркие и насыщенные, и я могу посмотреть на деревья и четко сказать, что у каждого дерева немного другой оттенок зеленого по сравнению с остальными. Я понятия не имел, насколько красочен мир, и чувствую, что эти очки могут помочь дальтоникам лучше ориентироваться в цвете и ценить мир - Алекс Збилут, один из участников исследования.

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Все по теме:

Очки, Наука, Зрение, Дальтонизм.

Автор:

Телеграф
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