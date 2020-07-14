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Эти столкнутся, а эти нет: в NASA разработали ИИ, который будет предугадывать столкновения небесных тел

Эти столкнутся, а эти нет: в NASA разработали ИИ, который будет предугадывать столкновения небесных тел
Обновлено 22:44 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Команда НАСА создала новый искусственный интеллект, который поможет определять вероятность планетарных столкновений.

Система получила название SPOCK. Ее задача: предсказывать орбиты экзопланет и определять, какие из них останутся стабильными, а какие столкнутся с другими планетами или звездами.

Для большинства многопланетных систем существует множество возможных орбитальных конфигураций, некоторые из которых могут привести к столкновениям тел. Многие из этих путей развития, возможно через несколько миллионов лет, превратят систему в клубок пересекающихся орбит. Цель исследования состояла в том, чтобы исключить эти так называемые «быстрые нестабильности».

Мы не можем точно сказать: эта планетарная система скоро взорвется. Целью данного ИИ является исключение всех планет, которые уже пережили столкновение и не существуют в настоящее время - Дэниела Тамайо, астрофизик NASA.

Модель SPOCK

Слева нанесены возможные. Справа – только те орбиты, которые позволяют системе существовать до сих пор (удалены все нестабильные конфигурации). Выполнение данного расчета с помощью предыдущих методов заняло бы больше года компьютерного времени. Модель SPOCK справилась за 14 минут. Изображение: Daniel Tamayo

Понаехали: ИИ нашел в Млечном пути 250 звезд-"иммигрантов"

По словам Тамайо, новый метод обеспечит более четкое представление об орбитальных архитектурах планетных систем за пределами нашей вселенной.

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Все по теме:

НАСА, Космос, Искусственный интеллект, Планеты, ИИ, Нейросеть.

Автор:

Телеграф
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