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Зачем напрягаться: андский кондор может пролететь около 100 км на одном взмахе крыльев

Зачем напрягаться: андский кондор может пролететь около 100 км на одном взмахе крыльев
11:59 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Биологи изучили птицу, которая способна часами летать на одном взмахе крыльев. Эта птица - андский кондор.

Андские кондоры являются самой тяжелой парящей птицей в мире: один представитель весит до 16 кг. Вопрос от том, как они держат эти здоровенные тела на высоте "привлекает внимание" новых исследователей.

Оказалось, что подняться с земли - самая трудная часть для этих птиц. А находясь в воздухе, исследователи обнаружили, что они едва взмахивают крыльями. Практически весь полет они просто скользят на ветрах и тепловых потоках.

Ученые прикрепили устройства для мониторинга к нескольким молодым кондорам. Это позволило исследователям получить около 230 часов занесенного в каталог времени полета. Просчитав все время, было обнаружено, что лишь 1 процент всего времени было потрачено на взмах крыльями, и то, большая часть этого процента - это взмахи при взлете.

А это результаты молодых "неопытных" представителей вида. Видимо "старшие" птицы и то меньше используют на взмахи.

Андский кондор

На одном взмахе крыльев один из "испытуемых" пролетел около 5 часов, а это более 170 км.

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"Обнаружение того, что андские кондоры в основном почти никогда не взмахивают своими крыльями и просто взлетают, является потрясающим", - сказал Дэвид Лентинк, эксперт по полету птиц из Стэнфордского университета, который не принимал участия в исследовании.

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Наука, Птица, Биология.

Автор:

Телеграф
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