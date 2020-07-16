В Эфиопии нашли инструмент, которому 1,4 млн лет (Фото)

Мы привыкли думать, что наши древние предки имели примитивный ум и узкий кругозор. Впрочем, чем дальше эксперты исследуют прошлое и занимаются раскопками, тем больше неожиданных фактов обнаруживают.

На этот раз исследователи наткнулись на древний топор, и он действительно оказался уникальный. Предполагается, что Homo erectus (возможен прямой предок людей) создал такой инструмент именно из кости ноги бегемота.

Костяной ручной топор предусматривает, что технология Homo erectus была более сложной и универсальной, чем думали до этого, - говорит палеонтолог Геном Сува из Токийского университета.

Обнаруженный древний топор ожидал археологов именно в Эфиопии на участке Консо-Гардула.

Предполагается, что до этих пор археологи уже находили древний топор примерно такого же возраста (от 1,3 до 1,6 млн лет) в Танзании. В результате, у нее меньше сколов и форм, чем в ручном топоре с Консо-Гардула.

На данный момент исследователи усомнились в предыдущих данных. Суть в том, что для изготовления такого орудия стоит приложить очень много усилий, чем в то время приписывали Homo erectus.