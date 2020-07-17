История началась во времена древних саг: в Норвегии найдены ценные находки эпохи викингов

Простому студенту Арктического университета Норвегии (UiT) удалось доказать наличие торговых связей эпохи викингов. Парень нашел около деревни Сандторг на севере Норвегии древние украшения и слитки.

Тор-Кьетиль Крокмирдал обнаружил с помощью металлоискателя слиток серебра, ювелирные изделия, большое количество железных объектов и гирь.

Анализ объектов показал, что некоторые из них были импортированы из Ирландии, Финляндии и с континента уже в 9 веке. Находки делают Сандторг самым старым торговым центром в северной Норвегии.

"Самой экзотической вещью, которую я нашел, была восточная фурнитура — тип украшения, которое использовалось на поясе или ремне — который прибыл в страны Северной Европы вместе с арабскими монетами", — говорит Крокмирдал.

Ученым было известно, что в деревне был торговый пост примерно с начала 13 века. Но расследование, проведенное Крокмирдалом, обнаружило, что эта история началась во времена древних саг, задолго до 1200-х годов.

Сандторг находится на берегу пролива Тьелдсундет и должен был быть местом необходимой остановки для судов, которые боролись с сильным течением пролива. Норвежские саги предполагают, что местные вожди контролировали Тьелдсундет и, вероятно, налагали пошлины на судоходство еще в железный век. В эпоху викингов это превратилось в торговый пост, где проходил обмен товарами.

В сагах также упоминаются вожди Сандторга, которые участвовали в ремонте и строительстве судов. Обнаруженное Крокмирдалом железо может быть связано с этой практикой, поскольку количество металлических предметов довольно значительно. Если доказательства строительства кораблей будут подтверждены, это станет уникальной находкой для Норвегии.

Научный руководитель Крокмирдала, Марте Шпанген, заявила, что впечатлена работой своего ученика.

"Сегодня довольно необычно, что магистранты выполняют свои собственные полевые работы, и еще реже студенты выпускают свои собственные материалы исследований", — сказала она.

По ее словам, полученные данные могут быть важны для того, как ученые понимают различные обменные сети и, среди прочего, какие металлургические работы происходили в северной Норвегии.