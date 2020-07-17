Скачать
Пятница, 17.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: в мире выявили почти 14 миллионов случаев COVID-19
Пандемия: в мире выявили почти 14 миллионов случаев COVID-19
"Языковой" законопроект Бужанского внесен в повестку дня Рады
"Языковой" законопроект Бужанского внесен в повестку дня Рады
Нереальный сейв Абу Ханны и дубль Цыганкова: обзор матча Динамо - Заря (Видео)
Нереальный сейв Абу Ханны и дубль Цыганкова: обзор матча Динамо - Заря (Видео)
17 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
17 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

История началась во времена древних саг: в Норвегии найдены ценные находки эпохи викингов

История началась во времена древних саг: в Норвегии найдены ценные находки эпохи викингов
08:35 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pexels.com
Простому студенту Арктического университета Норвегии (UiT) удалось доказать наличие торговых связей эпохи викингов. Парень нашел около деревни Сандторг на севере Норвегии древние украшения и слитки.

Тор-Кьетиль Крокмирдал обнаружил с помощью металлоискателя слиток серебра, ювелирные изделия, большое количество железных объектов и гирь.

Анализ объектов показал, что некоторые из них были импортированы из Ирландии, Финляндии и с континента уже в 9 веке. Находки делают Сандторг самым старым торговым центром в северной Норвегии.

"Самой экзотической вещью, которую я нашел, была восточная фурнитура — тип украшения, которое использовалось на поясе или ремне — который прибыл в страны Северной Европы вместе с арабскими монетами", — говорит Крокмирдал.

Ученым было известно, что в деревне был торговый пост примерно с начала 13 века. Но расследование, проведенное Крокмирдалом, обнаружило, что эта история началась во времена древних саг, задолго до 1200-х годов.

Найденные украшения на севере Норгвегии

Сандторг находится на берегу пролива Тьелдсундет и должен был быть местом необходимой остановки для судов, которые боролись с сильным течением пролива. Норвежские саги предполагают, что местные вожди контролировали Тьелдсундет и, вероятно, налагали пошлины на судоходство еще в железный век. В эпоху викингов это превратилось в торговый пост, где проходил обмен товарами.

В сагах также упоминаются вожди Сандторга, которые участвовали в ремонте и строительстве судов. Обнаруженное Крокмирдалом железо может быть связано с этой практикой, поскольку количество металлических предметов довольно значительно. Если доказательства строительства кораблей будут подтверждены, это станет уникальной находкой для Норвегии.

Археологи обнаружили древнейшую стоянку аборигенов на юге Австралии (Фото)

Научный руководитель Крокмирдала, Марте Шпанген, заявила, что впечатлена работой своего ученика.

"Сегодня довольно необычно, что магистранты выполняют свои собственные полевые работы, и еще реже студенты выпускают свои собственные материалы исследований", — сказала она.

По ее словам, полученные данные могут быть важны для того, как ученые понимают различные обменные сети и, среди прочего, какие металлургические работы происходили в северной Норвегии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Археология, Наука, Раскопки.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как узнать свои скрытые способности: тест, которые вас поразит
02 Азербайджан пригрозил ракетным ударом взорвать АЭС в Армении
03 В "Слуге народа" определились с кандидатом в мэры Киева
04 "Должно быть стыдно": Зеленский прокомментировал ситуацию со сторонниками Шария
05 Под Киевом на Обуховском шоссе иномарка пыталась наехать на группу велосипедистов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бубонная чума: в Монголии обнаружили еще одного инфицированного
Бубонная чума: в Монголии обнаружили еще одного инфицированного
В Иране люди вновь выходят на акции протеста
В Иране люди вновь выходят на акции протеста
На Донбассе 13 вражеских обстрелов, пострадали четверо украинских военных
На Донбассе 13 вражеских обстрелов, много раненых
Рецепт дня: Макароны с куриными сердечками и стручковой фасолью (на сковороде)
Рецепт дня: Макароны с куриными сердечками и стручковой фасолью (на сковороде)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь