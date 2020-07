Археологи обнаружили древнейшую стоянку аборигенов на юге Австралии (Фото)

Ученые подтвердили, что аборигены заняли прибрежные районы Южной Австралии около 29 тысяч лет назад - ранее считалось, что они появились в этой местности около 5000 лет (хотя самое заселение континента началось примерно 50 тысяч лет назад). Такие выводы сделала группа археологов из Университета Флиндерса, исследование которых опубликовано в журнале Australian Archaeology.

Как рассказали ученые, в пластах пород, которые сформировались на юге Австралии и возвышаются над поймой реки Муррей (крупнейшей в стране), обнаружили остатки древней еды коренного населения - раковины двустворчатых моллюсков. Их радиоуглеродное датирование подтвердило, что именно в этом месте располагалась древнейшая стоянка аборигенов: после приема пищи раковины выбрасывали в яму, на дне которой они и хранились на протяжении всего этого времени.

Помимо обнаружения свидетельств древнейших поселений в регионе, археологи получили более 30 дополнительных результатов радиоуглеродного анализа, охватывающих период начиная с 15 тысяч лет назад. Вместе взятые, эти данные показывают зависимость коренного населения Австралии от постоянно меняющегося речного ландшафта и дают более глубокое понимание того, как они реагировали на вызовы окружающей среды.

Comprehensive survey and radiocarbon dating extend the timeline of known Aboriginal occupation of South Australia's Riverland from approximately 29,000 years to the late Holocene.

Read about the new findings at: https://t.co/J0DfXCR8qt #archaeology pic.twitter.com/Y4HToJmLIU

— Australian Archaeology (@AustArchJ) July 15, 2020