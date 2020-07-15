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Археологи обнаружили древнейшую стоянку аборигенов на юге Австралии (Фото)

Археологи обнаружили древнейшую стоянку аборигенов на юге Австралии (Фото)
20:27 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com
Группа археологов из Университета Флиндерса по находкам смогла вычеслить, когда первые люди начали активно распространяться по континенту.

Ученые подтвердили, что аборигены заняли прибрежные районы Южной Австралии около 29 тысяч лет назад - ранее считалось, что они появились в этой местности около 5000 лет (хотя самое заселение континента началось примерно 50 тысяч лет назад). Такие выводы сделала группа археологов из Университета Флиндерса, исследование которых опубликовано в журнале Australian Archaeology.

Как рассказали ученые, в пластах пород, которые сформировались на юге Австралии и возвышаются над поймой реки Муррей (крупнейшей в стране), обнаружили остатки древней еды коренного населения - раковины двустворчатых моллюсков. Их радиоуглеродное датирование подтвердило, что именно в этом месте располагалась древнейшая стоянка аборигенов: после приема пищи раковины выбрасывали в яму, на дне которой они и хранились на протяжении всего этого времени.

Помимо обнаружения свидетельств древнейших поселений в регионе, археологи получили более 30 дополнительных результатов радиоуглеродного анализа, охватывающих период начиная с 15 тысяч лет назад. Вместе взятые, эти данные показывают зависимость коренного населения Австралии от постоянно меняющегося речного ландшафта и дают более глубокое понимание того, как они реагировали на вызовы окружающей среды.

Дело в том, что эти древние люди жили во времена последнего ледникового периода, когда климат был более холодным и засушливым, а аридная зона пустынь и полупустынь распространялась на большую часть бассейна Муррей - Дарлинг. Из-за этого речная и озерная системы этого региона находились в постоянном стрессе: в Риверленде дюны продвигались в поймы Муррея, речные потоки были непредсказуемы и меняли свое направление из-за песка, а в долине скапливалась соль.

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Недавние сильные засухи на юге Австралии (с конца 1996 года по середину 2010-го) дают нам представление о проблемах, с которыми сталкивались аборигены, жившие вдоль реки во время последнего ледникового максимума. "Исследования показывают, как наши предки жили на протяжении многих тысяч лет в Риверленде и как им удавалось выживать в те тяжелые времена", - отмечают ученые.

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Австралия, Археология.

Автор:

Телеграф
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