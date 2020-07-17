NASA откладывает запуск телескопа "Джеймса Уэбба" (Видео)

Запуск космического телескопа будет проведен с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Стало известно, что американское космическое ведомство планирует осуществить запуск телескопа "Джеймс Уэбб" 31 октября следующего года. И конечно же, причиной переноса сроков стала пандемия коронавируса.

Перед этим переносом сроков запуска старт "Джеймса Уэбба" хотели осуществить в марте 2021 года.

Как сообщалось ранее, в NASA уже давали понять, что в намеченную дату запустить аппарат не удастся. На данный момент известно, что в космическом ведомстве делают все возможное, чтобы минимизировать все возможные риски и избежать технических проблем.

Отметим, телескоп "Джеймс Уэбб" представляет собой орбитальную инфракрасную обсерваторию, которую видят в качестве преемника "Хаббла".