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NASA откладывает запуск телескопа "Джеймса Уэбба" (Видео)

NASA откладывает запуск телескопа "Джеймса Уэбба" (Видео)
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Запуск космического телескопа будет проведен с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Стало известно, что американское космическое ведомство планирует осуществить запуск телескопа "Джеймс Уэбб" 31 октября следующего года. И конечно же, причиной переноса сроков стала пандемия коронавируса.

Перед этим переносом сроков запуска старт "Джеймса Уэбба" хотели осуществить в марте 2021 года. 

Как сообщалось ранее, в NASA уже давали понять, что в намеченную дату запустить аппарат не удастся. На данный момент известно, что в космическом ведомстве делают все возможное, чтобы минимизировать все возможные риски и избежать технических проблем.

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Отметим, телескоп "Джеймс Уэбб" представляет собой орбитальную инфракрасную обсерваторию, которую видят в качестве преемника "Хаббла".

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Все по теме:

НАСА, Космос, Телескоп, Наука.

Автор:

Телеграф
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