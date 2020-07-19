Раскрыта тайна "кричащей" мумии (Фото)

Египетские археологи смогли разгадать причины смерти мумии "Человек Е", более известной как "кричащая мумия".

Археологи обнаружили мумию кричащей женщины, которой около 3000 тыс. лет, в Луксоре (Египет) еще в 1881 году, но до сих пор оставалось тайной ее странное выражение лица. Об этом сообщает Daily Mail.

Мумия кричащей женщины была забальзамирована, ее голова была отведена назад, а рот открыт, как будто она плакала от ужаса. Исследователи использовали компьютерную томографию и узнали, что египетская принцесса умерла от сильного сердечного приступа.

Положение останков говорит о том, что она была обнаружена только через несколько часов после смерти, и бальзамировщики сохранили тело таким, каким оно было найдено.

Отмечается, что в 1881 году в Луксоре был обнаружен заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. Он использовался священниками 21-й и 22-й династий для похорон останков королевских особ.