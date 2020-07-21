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Не газовые гиганты: Мини-нептуны могут быть полностью покрыты водой

Не газовые гиганты: Мини-нептуны могут быть полностью покрыты водой
Обновлено 03:13 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Одни из самых известных на сегодняшний день экзопланет представляют собой либо так называемые "суперземли", имеющие радиус в 1,3 от земного, либо "мини-нептуны" с радиусом в 2,4 от земного. Последние долгое время считались газовыми гигантами, состоящими из водорода и гелия. Однако в новом исследовании ученых из Лаборатории астрофизики Марселя озвучили новое предположение.

Исследователи допустили, что низкая плотность мини-нептунов объясняется наличием толстого слоя воды и интенсивным парниковым эффектом. Своей работой ученые поделились в журнале Astrophysical Journal Letters. 

Таким образом, ученые делают предположение, что экзопланеты этого типа могут быть суперземлями с твердым скалистым ядром, окруженным водой в сверхкритическом состоянии, достигаемом при очень высоком давлении и температурах. Ученые поделились соображениями, что, исходя из этих данных, и мини-нептуны и суперземли формируются одинаково. 

Накануне в журнале Astronomy & Astrophysics появилась работа ученых из Лаборатории астрофизики в Бордо, посвященная изучению влияния звездного излучения на размеры планет земного типа, содержащих воду. В нем они использовали модель атмосферы, разработанную Лабораторией динамической метеорологии. 

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В исследовании демонстрируется, что размеры атмосферы этих планет сильно увеличиваются под действием сильного парникового эффекта. 

В будущем, эти две гипотезы могут внести большой вклад в наши знания, как о мини-нептунах, так и об экзопланетах в целом. 

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Все по теме:

Космос, Астрономия, Астрофизика, Экзопланеты.

Автор:

Телеграф
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