Не газовые гиганты: Мини-нептуны могут быть полностью покрыты водой

Исследователи допустили, что низкая плотность мини-нептунов объясняется наличием толстого слоя воды и интенсивным парниковым эффектом. Своей работой ученые поделились в журнале Astrophysical Journal Letters.
Таким образом, ученые делают предположение, что экзопланеты этого типа могут быть суперземлями с твердым скалистым ядром, окруженным водой в сверхкритическом состоянии, достигаемом при очень высоком давлении и температурах. Ученые поделились соображениями, что, исходя из этих данных, и мини-нептуны и суперземли формируются одинаково.
Накануне в журнале Astronomy & Astrophysics появилась работа ученых из Лаборатории астрофизики в Бордо, посвященная изучению влияния звездного излучения на размеры планет земного типа, содержащих воду. В нем они использовали модель атмосферы, разработанную Лабораторией динамической метеорологии.
В исследовании демонстрируется, что размеры атмосферы этих планет сильно увеличиваются под действием сильного парникового эффекта.
В будущем, эти две гипотезы могут внести большой вклад в наши знания, как о мини-нептунах, так и об экзопланетах в целом.