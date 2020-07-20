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Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной (Видео)

Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной (Видео)
Обновлено 13:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Исследователи называют карту одним из крупнейших открытий в космологии за десятилетие.

Астрофизики продемонстрировали самую большую в мире карту Вселенной в 3D, которая представляет собой 11 миллиардов лет истории космоса. Об этом говорится на сайте Университета Ватерлоо.

"Астрофизики заполнили 11 миллиардов лет истории Вселенной благодаря публикации всеоглядного анализа, крупнейшей в мире карты в 3D", - говорится в пресс-релизе.

Стало известно, что над такой 3D картой Вселенной работали более сотни международно известных астрофизиков в течение последних 20 лет. 

Ученые сообщили, что с такая карта позволяет подробно изучить факторы, которые определяют структуру Вселенной, начиная со времен, когда ей было всего около 300 тыс. лет.

С помощью этой карты исследователи будут иметь возможность измерять закономерности распределения галактик.

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"Это одно из важнейших достижений в области космологии за последнее десятилетие", - заявил профессор унверситета Уилл Персайвал.

Как сообщалось ранее, у кометы Neowise появился собственный Twitter-аккаунт.

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Космос, Наука, Вселенная.

Автор:

Телеграф
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