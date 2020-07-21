Прорыв геофизиков: на Венере обнаружили активные вулканы

Ученым удалось доказать, что вулканы, которые находятся в недрах Венеры, все еще активны. Все благодаря тому, что на планете есть так называемые короны - структуры, появляющиеся при вулканической деятельности.

Исследователи во главе с геофизиком Анной Гюльхер из высшей технической школы Цюриха в Швейцарии использовали моделирование, чтобы выяснить, как формируются и растут вулканические короны, и определили, что образования на Венере должны быть довольно молодыми.

"Мы впервые можем указать на конкретные структуры и сказать: Послушайте, это не древний вулкан, а действующий сегодня, возможно, бездействующий, но не мертвый. Это исследование значительно меняет наше представление о Венере", — сказал геолог Лоран Монтеси из Университета Мэриленда.

Стало понятно, что поверхность Венеры относительно молодая по сравнению с другими планетами, такими как Марс и Меркурий.

Вулканические участки, которые называются коронами, намного крупнее земных вулканов. Средняя корона, которую изучали исследователи, имела диаметр 300 километров. Ширина Мауна-Лоа на Гавайях, самого большого действующего вулкана на Земле, составляет всего 120 километров.

Ученые первоначально думали, что эти структуры были кратерами, но более тщательный анализ показал, что они имеют вулканическую природу. Они вызваны струями горячего расплавленного материала, который вырывается из недр планеты, а затем падает внутрь, когда шлейф остывает, образуя кольцо.

На Земле формирование короноподобных объектов ограничено из-за движения тектонических плит, но на Венере нет тектонических плит, поэтому короны развиваются вверх.

Команда сопоставила активные особенности корон и они смогли показать, что изменения в коронах на поверхности Венеры фактически представляют различные стадии в геологическом развитии. Это убедительно свидетельствует о том, что эти короны все еще развиваются — и что внутренняя часть планеты все еще активна.

"Повышенная степень реализма в этих моделях по сравнению с предыдущими исследованиями позволяет выявить несколько этапов эволюции короны и определить диагностические геологические особенности, присутствующие только в активных в настоящее время коронах. Мы можем сказать, что по крайней мере 37 корон были очень активны в последнее время", — сказал Лоран Монтеси.

Активные короны на поверхности Венеры сгруппированы в нескольких областях, указывающих на зоны наибольшей геологической активности. По мнению исследователей, это дает важную информацию для создания моделей внутреннего пространства планеты, а также позволит определить целевые районы для изучения во время будущих миссий на Венеру, например, европейской орбитальной станции EnVision, запуск которой запланирован на 2032 год.