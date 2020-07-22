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До появления животных: ученые выяснили, когда случилась первая метеоритная бомбардировка Земли

До появления животных: ученые выяснили, когда случилась первая метеоритная бомбардировка Земли
09:45 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
На поверхности Луны обнаружили свидетельства древнейшей метеоритной бомбардировки Земли. Благодаря находкам стало возможным проследить предысторию этого события до самого пояса астероидов.

Известно, что около 66 миллионов лет назад, когда на Земле разворачивалось мел-палеогеновое вымирание, по территории нынешней Мексики ударил 10-километровый астероид, который и мог вызвать массовую гибель нелетавших динозавров и других животных. Оставленный им кратер Чиксулуб активно изучается геологами. Но за сотни миллионов лет постоянной перестройки и эрозии земной коры с нее стираются следы даже самых больших кратеров.

Поэтому в поисках следов наиболее древних метеоритных бомбардировок ученые часто обращаются к Луне. Расположенная совсем близко, она переживает почти все те же испытания, что достаются нашей планете, а отсутствие геологической активности позволяет кратерам сохраняться намного дольше. Такую работу провели японские исследователи, статья которых опубликована в журнале Nature Communications.

Кентаро Терада (Kentaro Terada) и его коллеги из Осакского университета оценили возраст и структуру 59 сравнительно крупных (диаметром около 20 километров) кратеров, которые были сняты японским окололунным зондом Kaguya. Оказалось, как минимум восемь из этих кратеров появились практически одновременно, около 800 миллионов лет назад.

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Исходя из количества, размеров и распределения этих кратеров, ученые полагают, что в то время и Луна, и Земля пережили тяжелую бомбардировку обломками общей массой не менее 40-50 триллионов тонн, что в десятки раз тяжелее гипотетического метеорита Чиксулуб. Главными подозреваемыми авторы называют хондриты семейства Эвлалии — малой планеты и источника целой группы объектов в поясе астероидов, образовавшихся около 830 миллионов лет назад.

По-видимому, развалившись в результате того или иного события, «предок» Эвлалии породил огромное количество обломков, часть из которых упала на планеты, спутники и Солнце, часть осталась в пределах пояса астероидов, а часть превратилась в околоземные. При этом массовая бомбардировка хондритами около 800 миллионов лет назад могла принести на Землю дополнительные количества важного для жизни фосфора. А вскоре планета перешла к следующему важному этапу своего существования — криогению, в ходе которого не только происходили самые масштабные оледенения, но и появились первые животные.

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Все по теме:

Земля, Луна, Космос, Астероид, Метеорит.

Автор:

Телеграф
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