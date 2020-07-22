Нобелевская премия в 2020 году пройдет в новом формате

Директор Фонда Нобеля Ларс Хайкенстен заявил, что из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, "Нобелевская премия-2020" будет проходить в новом формате.

Ларс Хайкенстен сказал, что во вторник, 21 июля, Фонд Нобеля решил отменить свой традиционный декабрьский банкет, а церемония награждения будет проходить в "новом формате". Отмечается, что это первый случай с 1956 года, когда организаторам премии пришлось отменять банкет.

"Нобелевская неделя не будет проходить как обычно из-за пандемии. Всем нужно чем-то жертвовать и полностью адаптироваться к новым обстоятельствам", - сказал он.

Также Хайкенстен добавил, что победители Нобелевской премии будут награждены "иным способом", однако подробностей не раскрыл.

Знаменитый Нобелевский банкет традиционно знаменует собой конец так называемой Нобелевской недел., Это происходит тогда, когда лауреатов приглашают в Стокгольм для переговоров и церемонии награждения.

Церемония награждения премий будет по-прежнему проводиться в период с 5 по 12 октября, добавляет Фонд. Церемонии награждения в Стокгольме и Осло 10 декабря также пройдут в "новых формах".