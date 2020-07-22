Дарвин не ошибался: в эволюции все решает дружелюбие, а не приспособляемость

Исследователи из Центра когнитивной нейробиологии Университета Дьюка выяснили, что выживает не самое приспособленное, а самое дружелюбное животное.

Чарльз Дарвин был прав, что выживает наиболее приспособленный. Однако новые исследования говорят, что возможно мы неверно поняли эту формулировку.

Большинство людей полагают, что Дарвин говорил о физической силе, имея в виду, что более сильные, устойчивые и выносливые виды всегда будут побеждать своих более слабых собратьев. Ученые из Центра когнитивной нейробиологии Университета Дьюка считают, что у тех видов, которые процветали на протяжении всей истории, было что-то еще, что не имеет никакого отношения к физической победе над конкурентами.

Ученые утверждают, что дружественные партнерские отношения между видами обеспечивают успешную эволюцию. Виды выживают, основываясь на партнерстве и общении.

В качестве наглядного примера ученые приводят собак. "Это чрезвычайно дружелюбные потомки волков. Они стали добры с людьми, а также изменили свое поведение, внешний вид и структуру развития. К сожалению, их родственник волк находится под угрозой исчезновения, в то время как сотни миллионов собак процветают. Собаки были популяцией волков, которые решили полагаться на людей, а не на охоту, и так они одержали большую победу".

Также здесь можно упомянуть цветущие растения, которые специально привлекают животных, чтобы распространять свою пыльцу, формируя партнерство, которое приносит пользу обоим. "Растения обеспечивают пищу и энергию, в то время как животные обеспечивают транспортировку пыльцы", — комментирует один из авторов исследования.

В своем исследовании ученые были сосредоточены на изучении не только собак, но и обезьян бонобо, которых часто путают с шимпанзе.

Шимпанзе могут быть довольно жестокими и иногда даже готовы убивать друг друга. Бонобо же имеют другую иерархию в своем обществе, они управляются самками и стараются поддерживать мирный режим сосуществования. Им нравится делиться пищей с другими бонобо, и они никогда не становятся более агрессивными с возрастом в отличие от шимпанзе.

"Самый дружелюбный самец бонобо более успешен, чем самый недружелюбный шимпанзе. Самцы бонобо имеют больше потомства, чем самые успешные альфа среди шимпанзе", — говорят исследователи.

Эта работа привела ученых к мысли, что для успешного процветания человечества людям стоит быть общительней и терпимей. "Дружелюбие — это выигрышная стратегия. Секрет успеха нашего вида тот же, что и у собак и бонобо. Мы — самый дружелюбный человеческий вид, который когда-либо эволюционировал, что позволило нам превзойти другие виды. Когда этот механизм выключен, мы можем стать невероятно жестокими. Когда он включен — он позволяет нам побеждать. Мы выигрываем благодаря сотрудничеству и командной работе. Наши уникальные человеческие навыки кооперативного общения могут быть использованы для решения самых сложных социальных проблем".