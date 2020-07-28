Безопасный и эффективный: создан новый антисептик для рук из кукурузы

В лаборатории асфальтового покрытия и инноваций Mizzou Университета Миссури Билл Баттлар создал дезинфицирующее средство для рук на основе этанола из кукурузы для использования во время пандемии COVID-19.

Отличительная особенность нового дезинфицирующего средства для рук заключается в его основе на этаноле. Этанол является возобновляемым источником энергии на растительной основе, который часто смешивают с бензином для транспортных средств. В США его получают в основном из кукурузы.

Ассоциация производителей кукурузы Миссури помогла команде ученых связаться с биоперерабатывающими заводами для получения этанола. Руководитель исследования заявил, что дезинфицирующее средство для рук химически похоже на то, что используется для заправки транспортных средств, но с одним существенным отличием.

Химически новый антисептик похож алкогольный продукт. Тем не менее, он подвергся дальнейшей перегонке и фильтрации до еще более чистой формы. Такой чистый этанол необходим для соблюдения строгой формулы дезинфицирующего средства для рук, установленной Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США.

Автор исследования заявил, что его разработка позволит производить "сотни галлонов в день", но в последнее время возникли трудности с приобретением контейнеров для их продукта, так как многие размеры в настоящее время распроданы. И тогда команда ученых стала искать выход из ситуации.

Последняя идея, которую мы тестируем, — это перепрофилирование больших кувшинов с водяным охлаждением и их оснащение крышками насосного типа. Они могут быть размещены на входах в здания и использоваться для поддержки объектов и групп с большими потребностями в дезинфекции - Билл Баттлар, автор исследования.

В дополнение к этанол-спиртовой основе дезинфицирующее средство для рук содержит небольшое количество денатуранта и перекиси водорода, чтобы сделать его безопасным и эффективным, а также глицерин и дистиллированную воду, чтобы избежать высыхания рук людей.